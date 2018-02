Mood sono Daniele Maini (batteria) e Francesco Molinari (chitarra): duo strumentale nato nel 2010. L’omonimo album di debutto è uscito nel 2015 per Upupa produzioni / Fooltribe e grazie a questa prima prova su disco, oltre alla loro predisposizione al live senza palco e senza impianto, il duo suona in tutto lo stivale affiancandosi a gruppi come Zeus!, Calibro 35, Bachi da Pietra, Delta Sleep, Three Second Kiss e molti altri. Arriveranno al Blah Blah nel tour di presentazione del nuovo album “Out Loud” uscito per To Lose La Track, Irma Records, Upupa Produzioni.

Giovedì 8 febbraio 2018

BLAH BLAH

Via Po 21 Torino

telefono: 392.704524