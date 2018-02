CLICHE' – CI SPOGLIAMO PER VOI

9 - 10 febbraio 2018

2° appuntamento di Maldipalco – Focus Torino

Clichè – Ci spogliamo per voi è la storia di tre donne costrette – per motivi differenti – a spogliarsi per vivere. In un crescendo di rivelazioni e giochi narrativi, si scopre tuttavia che ad essere narrata è in verità la storia di tre attrici che per attirare più pubblico possibile per il loro spettacolo promettono di spogliarsi. Ecco che il palcoscenico diventa allora occasione per smascherare i clichè sul lavoro dell' attore e sulle difficoltà del quotidiano, “togliersi tutto di dosso”, uno spazio per uno spettacolo irrriverente e metateatrale.

Sul palco le compagnie torinesi

DRAMELOT e PROPRIETA' COMMUTATIVA

INFO E PRENOTAZIONI

SABATO h. 21

VENERDì h. 19

Tangram Teatro - Via Don Orione 5 – Torino

tel 011.338698 |torino@tangramteatro.it

on line www.tangramteatro.it

Ingresso € 15,00 (rid. € 12,00)