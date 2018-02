È Davide Scabin, chef del Combal.Zero di Rivoli (TO), uno dei 7 chef che ha preso parte al progetto L’infinita curiosità. Un viaggio in compagnia degli chef, in occasione della mostra L’Infinita curiosità. Un viaggio nell’universo in compagnia di Tullio Regge, ospitata a Torino fino al 18 marzo 2018 nel palazzo dell’Accademia delle Scienze (Via Accademia delle Scienze 6). Tullio Regge, uno dei più geniali fisici italiani della generazione venuta dopo Enrico Fermi ha sempre puntato il suo sguardo oltre gli schemi, oltre i confini dell’intelligenza umana. I suoi studi sulle onde gravitazionali proseguiti da Kip Thorne che hanno vinto in questo periodo il Premio Nobel per la fisica.

Il progetto L’infinita curiosità. Un viaggio in compagnia degli chef è un omaggio al grande fisico e alla mostra in corso. Parte da essa e da essa prende il nome. Un tributo al genio torinese dotato di un'ironia straordinaria, una perenne voglia di scherzare, di giocare, di ridere, di sorprendere, di conoscere e di capire.

Utilizzare il linguaggio dell’alta cucina per raccontare la mostra è la sfida lanciata a 7 grandi chef stellati del Piemonte che hanno reinterpretato in chiave gourmet gli studi di Tullio Regge: Matteo Baronetto, Antonino Cannavacciuolo, Michelangelo Mammoliti, Christian Milone, Alfredo Russo, Davide Scabin, Mariangela Susigan.

I 7 chef hanno realizzato 7 piatti che accompagneranno la mostra, da Ottobre a Marzo. Dal 6 al 20 Febbraio è il turno di Davide Scabin, che proporrà in carta nel suo ristorante stellato Combal.Zero di Rivoli (TO) il piatto “Cyber Egg”, una personale interpretazione dello chef agli studi di Regge a alla mostra in corso.

Un divertissement che è al tempo stesso gioco e scoperta perché, come diceva Regge: “la scienza è sempre gioco. Il gioco di capire come funziona il mondo”.

La mostra “L’Infinita curiosità. Un viaggio nell’universo in compagnia di Tullio Regge”, promossa nell’ambito del Sistema Scienza Piemonte con il sostegno della Compagnia di San Paolo e curata da Vincenzo Barone e Piero Bianucci, indaga l’universo - dall'infinitamente piccolo all’estremamente grande - attraverso le due grandi teorie della fisica del Novecento, quella della relatività generale e quella della meccanica quantistica.