il Circolo dei lettori, via Bogino 9, Torino

Giovedì 8 febbraio, ore 18

Giuseppe Sala

Milano e il secolo delle città

(La nava di Teseo)

con Sergio Chiamparino, presidente Regione Piemonte e Maurizio Molinari, direttore La Stampa

Giuseppe Sala analizza e racconta in Milano e il secolo delle città (La nave di Teseo), l’identità complessa del capoluogo lombardo e spiega come rappresenti un’immensa opportunità per l’Italia e per l’Europa: «Milano oggi è una città capace di farsi domande e di costruire risposte. Il coraggio io lo intendo così: guardare il mondo con ampiezza di vedute e provare a cambiarlo». Il sindaco di Milano, artefice del successo di Expo, è al Circolo dei lettori con il suo nuovo saggio giovedì 8 febbraio, ore 18, in dialogo con Sergio Chiamparino, presidente Regione Piemonte e Maurizio Molinari, direttore La Stampa.

L’Italia è un Paese fondato sulle città e la sua storia – dall’epoca dei comuni alle istanze autonomiste odierne – ci ricorda quanto l’attaccamento alla comunità locale sia spesso più forte del legame con lo stato centrale. Ma oggi, l’avvento delle megacity, impone un cambiamento di politica che consenta di superare la frammentarietà e riuscire a giocare con successo un ruolo di rilievo nel “secolo delle città”. In questa prospettiva un’ispirazione per l’Italia può venire da Milano, ritenuta in questi anni un modello dalle più autorevoli agenzie internazionali, dalle aziende, dai turisti, dai milanesi stessi.

È una città dalla storia millenaria, operosa e solidale, a cui il XXI secolo ha impresso una nuova marcia. Expo 2015 ha creato un tessuto vitale in cui Università, creatività, tecnologia, impresa e cultura hanno disegnato la Milano internazionale e contemporanea di oggi. Unica in Italia. Una città che deve ancora risolvere sfide impegnative ma che è disponibile a guidare il confronto internazionale e insieme a consegnare al Paese una serie di buone pratiche da imitare: le battaglie per la legalità, la solidarietà, la gestione virtuosa dei servizi, la sensibilità ambientale.