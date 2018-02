Dopo l'incoronazione della nuova Chinota di sabato 13 gennaio, la Pro Loco di Bosconero (To) organizza un evento gastronomico per tutti i cittadini. Domenica 11 febbraio, dopo la Santa Messa, presso il Salone Pluriuso “Don Manavello”, Via Villafranca, 5 - Bosconero, inizierà la distribuzione di fagioli, salami e quajette a volontà per tutti i partecipanti: un pranzo conviviale dove incontrarsi, conoscersi, passare qualche ora spensierata nelle lunghe giornate invernali. Invece, per i più piccoli, sabato 24 febbraio alle 14,30, stessa location, ci sarà la possibilità di far merenda insieme con musica, danze e giochi in collaborazione con gli animatori dell'oratorio Suor Paola e con la partecipazione straordinaria di Ricky Rurk “Stupid Clown” per famiglie con giocoleria comica e bolle di sapone. Seguirà lancio dei palloncini.

Tutte le informazioni e prenotazioni al numero 331/363.11.97