I Goblin Rebirth, cominciano a formarsi già nel 2010, grazie alla volontà di Fabio Pignatelli & Agostino Marangolo, membri originali dei Goblin, creando una band tutta nuova, con il principale obbiettivo di poter ricreare quel sound of Goblin, che è poter eseguire dal vivo per la prima volta quelle colonne sonore, scritte e composte dopo gli anni ’80 : Contamination, Buio Omega, Patrick, Squadra Antigangsters senza tralasciare le soundtracks classiche come Profondo rosso, Suspiria, Zombi, portando il pubblico anche nella loro anima originale rock progressiva con gli album: Roller, Il Fantastico Viagggio del Bagarozzo Mark. Nel giugno del 2015 esce GOBLIN REBIRTH, album che comprende ben 8 brani completamente nuovi, dove per la prima volta si può scoprire l'identità del suono Rebirth. Dopo gli strepitosi successi dei concerti del 2015 e le buone critiche e vendite del nuovo album, La Black Widow Records etichetta indipendente genovese annuncia l'uscita di ALIVE, il secondo progetto dei Rebirth, con la registrazione live del concerto di Roma del 2011.



Venerdì 9 febbraio 2018

euro 18 - ore 21:00

I biglietti si acquisteranno soltanto alle casse del locale la sera stessa del concerto.

Supermarket Viale Madonna di Campagna 1 Torino