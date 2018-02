Sudaka

in concerto

venerdi 9 febbraio 2018

Birrerie Rol

Viale Enrico Thovez 60 BIS, Torino

ore 22:00 333 804 0909

info@birrerierol.it www.birrerierol.it

Pop, rock, latin, folk

Il gruppo è nato da un’amicizia in un piccolo paese del Piemonte, Castagnole, dove risiedono 5 membri della band.

Ismael, percussionista, ha suonato nel gruppo Medio Mundo in Uruguay, paese di origine, dove è nato il candombe (ritmo molto popolare in america latina).

Hugo, voce solista e chitarra, nato a Buenos Aires, ha militato nei gruppi Barrios Marginales e Modulo de Frecuencia. I due iniziano negli anni 2000 a riproporre musica sudamericana in Italia. Nel 2010 l’ingresso di altri due componenti: Marco, chitarrista e corista, che ha avuto molteplici esperienze musicali soprattutto in ambito rock, e Claudio, fisarmonicista e corista, proveniente dall’ambito classico ma coinvolto da anni in esperienze musicali di vari generi. Nel 2011 l’ingresso dell’ultimo componente, Alberto Bollettinari, come secondo percussionista.

