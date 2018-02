il Circolo dei lettori, via Bogino 9, Torino

Venerdì 9 febbraio, ore 18.30

Alessandra Sardoni

Irresponsabili (Rizzoli)

con Elsa Fornero, economista, accademica e politica italiana, Lorenzo Pregliasco, direttore e cofondatore di YouTrend e Ivan Lagrosa, Economic and Social Sciences Università Bocconi

a cura di YouTrend

Dalla notte della Diaz al dramma degli esodati, Irresponsabili (Rizzoli) è il ritratto dei leader che non sanno fare i conti con i propri errori. L’ha scritto Alessandra Sardoni, giornalista televisiva capace di portare sostanza nell’informazione politica, e lo porta al Circolo dei lettori venerdì 9 febbraio, ore 18.30 con Elsa Fornero, economista, accademica e politica italiana, Lorenzo Pregliasco, direttore e cofondatore di YouTrend e Ivan Lagrosa, Economic and Social Sciences Università Bocconi.

Infatti, una delle frasi che più spesso si sente ripetere è “In qualunque altro Paese si sarebbe dimesso”, e in Italia, invece, la responsabilità individuale, nelle sue dimensioni politiche ed etiche, è l’oggetto di multiformi tecniche di elusione e di stratificati (e autodifensivi) aggiustamenti che fanno sì che chi sbaglia non paghi. Incolpevoli, inconsapevoli, prigionieri, revisionisti: Alessandra Sardoni individua e analizza le diverse e variegate tipologie degli irriducibili Irresponsabili nostrani attraverso alcune delle vicende più significative degli ultimi anni.

Il racconto degli eventi del tragico G8 di Genova diventa così emblematico dell’irresponsabilità che deriva dal consociativismo e dall’opacità della catena di potere, e la conseguenza è che gli imputabili “incolpevoli” ottengono addirittura posizioni di maggior prestigio. Le vicende parallele di Maurizio Lupi e del ministro Cancellieri rappresentano invece le trappole e le opportunità del cosiddetto “doppiopesismo”, che ha portato il primo, non indagato, alle dimissioni, e la seconda, indagata, a mantenere la carica. E poi ancora l’irresponsabilità che deriva dalla delega delle scelte politiche alla magistratura e quella che trae il suo alimento dalle teorie “complottiste”, che trasformano i fatti accaduti in senso autoassolutorio. Senza dimenticare i “capri espiatori”, potente strumento di deresponsabilizzazione attraverso l’attribuzione della colpa ad altri, come nel caso di Elsa Fornero e degli esodati. «Scartare la responsabilità individuale è funzionale alla conservazione del potere, qualunque esso sia» scrive Alessandra Sardoni. Eppure, in questo labirinto di irresponsabilità italiane emerge con chiarezza anche lo spazio per affermare «leadership trasparenti, efficaci, consapevoli di sé e soprattutto adulte». L’importante è ricordarsi che non basta «metterci la faccia», occorre anche accettarne le conseguenze.

