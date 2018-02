Domenica 11 febbraio, alle ore 15.30, la Fondazione Cosso propone una divertente attività per i bambini, in occasione della Festa di Carnevale.

“Carnevale con Fausto Melotti” è il titolo del divertente percorso cui i più piccoli saranno guidati, alla scoperta delle opere più colorate e “giocose” tra i tanti capolavori esposti nelle sale del Castello di Miradolo per la mostra “Fausto Melotti. Quando la musica diventa scultura”.

Le forme e i materiali scelti dall’artista diverranno occasione per aguzzare la vista e stimolare l’osservazione dei partecipanti che, al termine della visita, potranno lasciarsi ispirare dall’arte di Melotti e realizzare la propria maschera di Carnevale.

L’attività è pensata per bambini dai 5 agli 11 anni. Per i più piccoli è necessaria la presenza di un genitore.

Per gli accompagnatori è previsto l’ingresso ridotto alla mostra.

La prenotazione è obbligatoria entro venerdì 9, alle ore 18, al n° 0121.502761 e-mail prenotazioni@fondazionecosso.it

Per chi desidera visitare la mostra anche oltre il laboratorio la visita è adatta ai bambini e alle famiglie grazie allo speciale allestimento didattico “Da un metro in giù” pensato per dare loro la possibilità di passare del tempo insieme, alla scoperta dell’arte e della bellezza. Pareti tattili, giochi e spunti di approfondimento sono disseminati nelle sale e messi in evidenza sulle pareti dall’immagine evocativa del metro.

In aggiunta all’allestimento “Da un metro in giù”, la Fondazione Cosso ha realizzato appositamente per i bambini dai 3 agli 11 anni “Il gioco dell’arte”, un libretto didattico dedicato alla mostra, da compilare insieme a tutta la famiglia, per scoprire le opere esposte e divertirsi stimolando la fantasia.

Per tutta la giornata l’Antica Pasticceria Castino proporrà nella Caffetteria del Castello le proprie specialità dolci. Per chi lo desidera sarà inoltre possibile consumare uno spuntino salato o un piatto caldo per pranzo.

