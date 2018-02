Sabato 10 febbraio alle ore 21 grande festa di Carnevale al Circolo Bloom con i Let’s Beat! in concerto. Più che un concerto, una festa. Si canta e si balla sulla musica dei Fab Four (e non solo) con Massimo Ferrarini, Maurizio Malano, Oscar Malusa.

LET’S BEAT! sono Massimo Ferrarini, Oscar Malusa e Maurizio Malano. Nel 1995 partono da Torino a bordo di un camper verso la Liguria armati delle proprie voci, due chitarre ed un set di percussioni… da allora non hanno mai smesso di esibirsi dal vivo e hanno ormai all’attivo centinaia di concerti in Italia e all’estero. Per la quinta stagione i LET'S BEAT! portano sul palco del Circolo Bloom un suggestivo viaggio attraverso gli anni '60 ripercorrendo in chiave acustica la straordinaria carriera dei Beatles con qualche incursione nei "dintorni" che hanno contribuito a creare, insieme a loro, il mito degli anni '60. I Let's Beat, in un mix di leggerezza e di bravura, danno vita ad un evento fatto di emozioni, musica e tanta simpatia.

Col passare del tempo hanno saputo plasmare il progetto iniziale dandogli forma, anima e carattere fino a farne un suggestivo spettacolo fatto innanzi tutto di musica, la straordinaria musica dei Beatles che noi tutti conosciamo… ma anche rendendolo davvero emozionante, struggente e dolcemente nostalgico. Lo stesso spettacolo che alterna il sogno lisergico al limpido viaggio dell’anima, quello che ci riporta inesorabilmente ai meravigliosi anni ’60 di John, Paul, George e Ringo, quello che ci fa toccare con mano e ci restituisce intatte le ruvide e indelebili pieghe di un epoca straordinaria che non ritornerà mai più.

E’ gradito abbigliamento in stile anni ’60 e ’70.

PER INFO e PRENOTAZIONI: Tel. 333 1571769 (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00) oppure valterripoli@circolobloom.org

TARIFFE*

Intero: € 12,00

Ridotto studenti e over 65: € 10,00

*L’ingresso implica il pagamento di 0,50 € per la tessera associativa

La biglietteria del teatro è aperta dalle ore 19.30.







Circolo Bloom

Via Challant, 13 Torino

www.circolobloom.org