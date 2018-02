la Feltrinelli Express

Stazione Porta Nuova Torino

Venerdì 9 Febbraio 2018

Ore 18.30

Incontro con Maurizio Colonna

Per la presentazione di POP STUDIES FOR GUITAR

SECOND SERIES (26-50)

(Edizioni Curci)

L’avventura dei Pop Studies for Guitar di Maurizio Colonna continua. Dopo il successo del primo volume con cd, il grande chitarrista pubblica con le Edizioni Curci una seconda serie: 25 nuove e splendide composizioni originali e la special track Liverpool, omaggio ai Beatles per due chitarre.

La chitarra come occasione evocativa di sonorità ed emozioni; il pop come luogo d’incontro di linguaggi ed esperienze. Su questa duplice premessa si sviluppa l’itinerario creativo di Maurizio Colonna, che con questa raccolta si propone di arricchire di contenuti e spunti il repertorio dello studente e del concertista.

Limpida nella scrittura, profonda nell’interpretazione, la raccolta esplora la duttilità timbrica e polifonica dello strumento, culminando in una composizione per due chitarre dedicata ai mitici Fab Four, i Beatles.