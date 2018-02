Mercoledì 14 febbraio alle ore 18.30 alla Feltrinelli di Stazione Porta Nuova Nina Zilli incontra i fan e firma le copie del nuovo album Modern Art , scritto tra Milano e la Giamaica. Un disco pieno d’amore ma non quello a due privato e individuale: per Nina Zilli l’amore è condivisione universale, contro ogni sentimento di paura. La partecipazione all’evento è libera e gratuita. Acquista il cd alla Feltrinelli in cui si svolge l'evento e ritira il pass che dà accesso prioritario al firmacopie (un pass per ogni cd acquistato fino a esaurimento scorte).