Per festeggiare la giornata Nazionale del gatto, 17 febbraio 2018, La Meridiana Tempo propone concorso e mostra interamente dedicata a loro. Le fotografie saranno di Francesca Barbero fotografa emergente e finalista della scorsa edizione.

Tutte le foto arrivate saranno esposte e tre verranno scelte e premiate da un team composto dal fotografo freelance Marco Galliero, dal fotografo professionista torinese Lorenzo Avico e dalla fotografa Marilaide Ghigliano.

Sabato 17 Febbraio a partire dalle h. 18.00, presenta Anna Parolini.

Francesca Barbero, di cui l’associazione culturale “La Meridiana Tempo” promuove questa prima importante mostra personale, è emersa l’anno scorso tra i vincitori del concorso fotografico “Scatto felino” del 2017.

L’immagine usata per la locandina della mostra-concorso di quest’anno, in cui verranno appunto esposte le opere della giovane autrice, esprime bene il calembour che dà il titolo al concorso, quello dello “scatto felino”, nella duplice attenzione dello scatto fotografico e dell’istinto cacciatore dell’animale.

Per Francesca Barbero quello del gatto non è semplicemente un facile tema fotografico, come per altri (è proverbiale l’efficacia dei gatti per suscitare facili emozioni sul pubblico, anche su internet), ma un argomento che ha alle spalle un lungo studio e una forte passione. Laureanda in storia dell’arte, la sua tesi verte proprio sulla presenza del gatto nella storia dell’arte, dagli antichi egizi all’arte cristiana e quella moderna dove questo nobile animale non ha mai mancato di affascinare artisti di ogni risma. L’autrice cura anche una pagina FB dedicata al tema felino, “Il gatto in me”, il cui titolo deriva da quello di un piccolo saggio di William S. Burroughs dedicato al gatto, “Il gatto in noi”. Il noto scrittore, guru della beat generation, specificava come il gatto sia da intendersi come un animale sacro, spirituale, superiore alla comune esistenza, una figura appunto iniziatica. E, a suo modo, anche Francesca sembra seguire questo principio, innanzitutto nella sua fotografia, dove fin dagli inizi, nel 2011, il gatto è il fulcro delle sue ricerche. La giovane fotografa ha studiato i principali maestri fotografici che si sono occupati del tema felino, ma ha in particolare un’ammirazione per Marilaide Ghigliano, autrice di origini monregalesi che ha raggiunto un successo internazionale come fotografa, e che ha dedicato al gatto diversi lavori fotografici, esposta in mostra anche lo scorso anno dalla Meridiana Tempo in occasione della precedente edizione del concorso. Tra le ricerche più rilevanti di Francesca, invece, spicca quella legata a un viaggio in Olanda nel 2013, dove ha colto il gatto in strada, in un contesto urbano, anche nella sua interazione con l’uomo; o quella legata al Gattile di Cuneo, “Romeo e Pucci”, con cui l’autrice collabora. Di tale ricerca, tuttora in corso, si possono ammirare varie foto sia sulla pagina facebook dell’artista

(https://www.facebook.com/FrancescaBarberoCatPhotographer/), sia sul sito internet (http://francescabarbero.altervista.org/) della stessa autrice. Oppure, naturalmente, i monregalesi potranno ammirare le sue opere nell’esposizione de “La Meridiana Tempo”, che si inauguererà Sabato 17 febbraio alle ore 17, data della Festa Nazionale del Gatto. Una mostra, quindi, curiosa e interessante, consigliata particolarmente agli amanti della fotografia, e ovviamente degli affascinanti felini.

(Articolo di Lorenzo Barberis)

L’esposizione avrà luogo da sabato 17 febbraio a domenica 4 marzo con il seguente orario:

venerdì e sabato: 16.00 – 19.00

domenica: 10.00 - 12.00 / 16.00 - 19.00

Ingresso libero