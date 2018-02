Centralino (Via Delle Rosine 16) Torino

SAN VALENTINO - Mercoledì 14/02/2018 BAILA CONMIGO (One Night) presenta L'ISOLA DELL’AMORE

Dj Gavin

ore 22:30 Lezione di Bachata & Lezione di Forrò

ore 24:00 Dancefloor Reggaeton - Bachata - Salsa - Merengue - Electrolatino - Pop Latino & Forrò

ll Baila Conmigo vuole regalarvi per questo inizio del 2018 un party speciale proprio in occasione del San Valentino. Quindi staccate dallo stress per qualche ora! Lasciate perdere per una notte esami e lavoro! E preparate le valigie..perchè si parte per l'isola dell’amore: destinazione Centralino Club. Si ballerà fino alle 05:00 della mattina con il mix immancabile delle notti targate B.C.: Reggaeton - Bachata - Salsa - Merengue -Electrolatino & Forro’. Contest foto per le coppie e premi per i piu audaci! In preserata, doppio regalo per tutti, fidanzati & single! Lezione di Bachata e, a seguire, lezione di Forrò: entrambi balli di coppia...