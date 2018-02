Un 2017 ricco di successi per Alteria. Reduce da un grande concerto in apertura a “Le Vibrazioni” dello scorso 14 dicembre ai Magazzini Generali di Milano e da una serie di emozionanti live su e giù per la penisola a supporto del nuovo album “La Vertigine prima di saltare” che ha visto collezionare un consenso dietro l’altro, è da tempo riconosciuta come una delle voci rock e front woman più apprezzate del panorama musicale italiano. Nota per la conduzione di programmi musicali (su Rock TV, su RAI4 e RAI5), come speaker attualmente sul nuovo network di RTL102.5 “RadioFreccia”, deejay su tutto il territorio nazionale e per la collaborazione in pianta stabile, insieme ad altri famosi artisti italiani, al progetto “Rezophonic”.

Prima e a seguire Italians Do It Better dj set by Carletto il principe dei mostri, una serata in dj set con solo musica italiana di qualità.



Dj Blaster T. (aka Carletto il principe dei mostri) propone una serata in dj set con solo musica italiana di qualità. La musica selezionata si può ascrivere in queste “sezioni”: Italia ’80 (il rock indipendente italiano negli anni Ottanta), Italia ’90 (gli anni della musica alternativa), Punk (le radici 1977-1982, gli anni furiosi 1982-1990, la terza generazione 1990-2003), 2000 in poi (anni zero e pop “MTV” di qualità) ed infine La Nuova Onda Italiana contemporanea.



Venerdì 16 febbraio 2018

ore 19 e ore 24 di set gratuito / ore 22.30 concerto euro 5

BLAH BLAH

Via Po 21 Torino

telefono: 392.704524