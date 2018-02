Stella Maris. Il nuovo super gruppo composto da Umberto Maria Giardini, Ugo Cappadonia, Gianluca Bartolo (il Pan del Diavolo), Paolo Narduzzo (Universal Sex Arena) e Emanuele Alosi, per la prima volta in tour per presentare dal vivo l’omonimo album di debutto pubblicato il 24 novembre da La Tempesta e Khalisa Dischi. Stella Maris è un nuovo progetto. Cullato e accarezzato da reminiscenze anni 80a in cui protagonista è la voce portata per mano da chitarre dal sapore celestiale, Stella Maris rispolvera la purezza di quegli anni riproponendo un quadro dalle tinte tenui e atmosfere pure in cui è facile perdersi. La base da cui tutto scaturisce è sfacciatamente rock, testimoniata anche dalla presenza di sole chitarre basso e batteria, ma non mancano in alcuni episodi radici punk e soprattutto psichedelia, tutto rimescolato e cotto in una forma moderna di spiccata freschezza compositiva.

Sabato 17 febbraio 2018

sPAZIO211

via Cigna 211, Torino

ore 22 euro 10

info@spazio211.com - ph: +39 011.19705919