Venus In Furs in concerto

POP ex Lavanderie Ramone

Via Claudio Luigi Berthollet 25, Torino

contributo associativo euro 4 riservato soci Arci

Funamboli Live

I Venus In Furs nascono a Pisa. Dopo la vittoria di Italia Wave Toscana e del Lucca Summer Festival nel 2009, vengono inseriti nella compilation promossa da XL - La Repubblica “Woodstock 1969-2009”, insieme ad artisti come Afterhours, Caparezza e Bugo. Nell’Ottobre 2011 esce "Siamo Pur Sempre Animali", disco d'esordio e nell'aprile 2013, dopo l’ingresso in formazione di Giovanni (Batteria), esce l’Ep "BRA! Braccia Rubate All'Agricoltura". Dopo quasi due anni di lavoro viene ultimato “Carnival”, secondo capitolo uscito il 5 Febbraio 2016.