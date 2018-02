Etimo+fase39

in concerto

Venerdì 16 febbraio 2018

Tiki Beach

Via Belfiore 1 H, Torino

ore 21:30

Gl ETIMO sono una band torinese nata nel 2014 attualmente composta da 4 elementi:

Matteo Prencipe - VOCE

Alex Catania - BASSO/TASTIERE

Alessandro Morea - CHITARRA

Giulio Arfinengo - BATTERIA

Attualmente hanno un album all'attivo intitolato "Spirito Guida" pubblicato il 12 giugno 2015, disponibile su tutte le piattaforme streaming e store digitali (Spotify, ITunes, Amazon, Apple Music).

Si susseguono all'uscita del disco 2 videoclip: La tua condanna e Voglio un piano B.

Sempre nel 2015 partecipano al contest "Emergenza Festival", arrivando alla finale regionale, aggiudicandosi il premio come band più votata dal pubblico.

All'inizio del 2016 esce un altro videoclip, questa volta una cover del brano di Lucio Battisti/Mogol, intitolato "Insieme a te sto bene".

Partecipano alla 28a edizione di "Rock Targato Italia" vincendo la finale regionale, aggiudicandosi anche il premio come "gruppo più apprezzato dal pubblico".

A fine 2016,dopo un periodo di pausa dalla scena live per la stesura del nuovo materiale,la band entra in studio per la produzione del nuovo disco.

Uno dei nuovi brani inediti verrà inoltre proposto per le audizioni di "Area Sanremo 2016" classificandosi in finale.

Il 5 Giugno 2017 esce il videoclip del singolo "Fuori da Me" brano che anticipa l'uscita del nuovo disco.



Fase39

I Fase 39 sono Valerio Urti (voce), Alessandro Colacurcio (basso), Alessandro Crupi (chitarre) e Gianluca Esposito (batteria).

La band torinese nasce nel 2014 e nello stesso anno inizia le registrazioni del proprio primo disco, “Elettroscopia”, prodotto da Alessandro

Sgreccia e da Federico Coderoni e registrato presso Cosecomuni.

L‘album vede la luce a settembre 2015, accompagnato dal singolo “Torino Magica” e da una serie di concerti in un cui la band mette in mostra la propria idea di live, che si avvicina a quella di un dj set suonato. Nel corso del 2016 i Fase39 iniziano a lavorare con Claudio Arfinengo, con la collaborazione di Marco Lamagna e Daniele Li bassi al nuovo ep. Anticipato ad aprile 2017 dal singolo “Confusion”, “Imperfetto” segna un cambio di direzione nelle sonorità della band e vedrà la luce il 9 marzo 2018. Seguirà un tour promozionale in tutta Italia.

https://www.facebook.com/fase39band/