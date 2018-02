SABATO 17 FEBBRAIO ore 20.30 B-Locale via Bari 22 Torino

A SCATOLA CHIUSA | ANDANTE CANTABILE CON SLANCIO

con Chiara Cardea e Silvia Mercuriati

regia Chiara Cardea





Un excursus tragicomico sullo stile inteso come ricerca del modo di stare al mondo. Due donne trascorrono le giornate chiuse in una scatola, circondate dai loro idoli Pasolini, Guccini, Montale, Maria Callas, in un circolo vizioso che pare non avere fine. Da quanto tempo sono lì? Perché? L'asfissia sarà il motore che permetterà alle due di arrischiarsi e ...

Ingresso gratuito con tessera arci. Spettacolo ad offerta libera.