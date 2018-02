LINDY HOP NIGHT FT. DIGIO

dj set

Jazz Club Torino

Via S.Francesco Da Paola ang. Via Giolitti (Piazzale Valdo Fusi) Torino

011.88.29.39

La Lindy Hop Night vi farà scatenare al ritmo dello swing. La serata è organizzata in collaborazione con la scuola Feel Good Swing di Chiara Silvestro e Alessandro Rossi.

Paolo Di Gioia, classe 1991, ascolta swing e blues da quando è nato, grazie al padre che lo ha educato in questa maniera. Da un anno decide di iniziare la carriera di dj swing e lindy hop, partecipa a varie serate in giro per Torino e riscuote bei consensi fra i vari ballerini per il suo mix di musica americana e italiana anni ’30. Insomma preparatevi a ballare e a divertirvi a suon di swing-out!