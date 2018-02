Ritorna a Torino, nell'accogliente palco del Mc Ryans di Moncalieri, il bassista Claudio "Il Gallo" Golinelli. Sarà una grande serata di rock in compagnia della band tributo a Vasco Rossi degli Standing Ovation.

Nato ad Imola nel 1950, Claudio Golinelli nel 1979 entra nella band di Gianna Nannini, lavorando per l'artista sia in studio che dal vivo e solo due anni dopo prende il via la collaborazione artistica con Vasco Rossi. Claudio Golinelli nel 1984 entra nella Steve Rogers Band, aprendo una lunghissima stagione di concerti con Vasco Rossi che dura fino ad oggi. Dopo lo scioglimento del gruppo partecipa all'incisione di alcuni album di artisti italiani tra cui gli Stadio, con i quali registra l'album Siamo tutti elefanti inventati, Marco Conidi e Paola Turci, Gerardina Trovato, Tazenda, Eugenio Finardi, Franco Battiato e Adriano Celentano.



Sabato 24 Febbraio 2018

Mc Ryan's risto pub & music live

viale Europa, 60 Moncalieri (TO) ore 22

info 0116467614/3407875963 /3488685377