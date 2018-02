LATIN NIGHTS dj set

venerdi 23 febbraio 2018

Vogue Club

Via Andrea Doria 9, Torino

start 23:30 - Info: 3298156478

Ingresso in lista: donna 5 euro con una consumazione compresa, uomo 7 euro con una consumazione compresa, studenti erasmus 5 euro con una consumazione compresa.

rimo party del 2018 targato Latin Nights, in collaborazione con l’Associazione alumni SAA (Scuola di Amministrazione Aziendale). In scena tutta la notte, le migliori selezioni musicali di: Reggaeton, Bachata, Latin Pop, Salsa, Merengue, Electrolatino. Il format del party è volutamente internazionale e coinvolge un notevole pubblico di studenti stranieri e a tal proposito l’ingresso è a prezzo ridotto per tutti gli studenti erasmus. Divertimento e ballo insieme in una delle location più esclusive in città con il meglio delle hit latine, vecchie e nuove!