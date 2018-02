Domenica 25 febbraio

Ore 21.00

BLAH BLAH - Via po, 21 - Torino



Andrew Faber & Simone Carta sbarcano senza scialuppe al BLAH BLAH di Torino, per venire a raccontarvi un po' di loro cose.

Poesie, s'intende.

Un reading alternato, indiavolato, ad alto tasso di assuefazione amorosa, al quale sarebbe incautamente sciocco, non patecipare.



BIO:



Andrea Zorretta - per i nemici Andrew Faber - nasce a Roma in tempi non sospetti.

Selvaggiamente influenzato dagli innumerevoli viaggi compiuti a bordo di una punto 1.2 a GAS

unitamente all’amore per il tempo perso, decide un giorno di dare una svolta alla sua vita

incominciando un percorso di psicoterapia intensiva.

Non potendo più permettersi dopo poche sedute l’onerosa parcella dello spregevole psicologo, nel freddo inverno del 2013, inizia a scrivere poesie.

Pubblica nel 2016 con Miraggi Edizioni un libro dal titolo confortante: Non ho ancora ucciso nessuno, che in poche settimane giunge alla centottantottesimilionesima ristampa rendendolo, di fatto, più ricco del Cardinal Bagnasco.

Ma è l’anno successivo con “d’Amore, di Rabbia, di Te” sempre per la piccola e potente casa editrice torinese, che decide di farsi crescere i capelli e conquistare il mondo.

Tiene reading e concerti presso circoli letterari, teatri, scuole, bagni pubblici e non, in un tour costante che abbraccia per intero lo stivale.

Sogna spesso di parlare con Charles Bukowski.



----------------------------------------------------



Dopo il successo di "Finalmente ho messo in disordine" (Miraggi Edizioni, 2016), Simone Carta (Torino, 1987) riprende il suo tour per l'Italia per presentare il suo ultimo libro di poesie, "Tu fai arte di me", nuovamente edito dalla torinese Miraggi.

Questa è la terza raccolta di Simone, che ha cominciato a farsi conoscere tramite i social network dal settembre 2015 apre­nd­o una pagina su cui giornalmente scrive poesie, pensier­i, aforismi, e nel novembre dello stesso anno ha deciso di autopubblicare il suo primo libro, intitolato "Z'H­ero".