Première discoteca , POIRINO (TO), Strada Savona, 47

dalle 20:00 (sala ristorazione), dalle 24:00 (discoteca)

Info: https://www.facebook.com/PremiereClubPoirino/ - 3663535891

Sabato 24/02/2018 Special Guest YVES V. (resident dj al Tomorrowland, Antwerp - Belgio)

Supporter djs: Grimm Brothers, AlwayswithaJ

Yves V. è resident dj al festival mondiale Tomorrowland, ha collaborato con tutti i maggiori djs del panorama EDM (David Guetta, Afrojack, Martin Garrix, Armin Van Buuren...), ha suonato al Pasha e all'Ushuaia di Ibiza ed è 55° nella classica mondiale della rivista Dj Mag. A far gli onori di casa vi saranno anche i djs Grimm Brothers e AlwayswithaJ. Nel corso della sua carriera Yves V ha raggiunto un altissimo livello internazionale, affermandosi come produttore e dj di gran fama. Il suo nome figura tra i principali protagonisti delle feste più esclusive del mondo e in alcuni dei club più ambiti della scena dance come Guaba, Anzu Club, Nikki Beach e Pacha. La sua attività è inoltre impreziosita dalla partecipazione ad eventi di portata mondiale tra cui Tomorrowland, Sensation e Mysteryland. I suoi numerosissimi successi lo hanno portato ad intraprendere una serie di tour in: Indonesia, Malaysia, Brasile, Cipro, Spagna, Francia, Finlandia, Italia, Grecia e Belgio. L’estate del 2014 ha visto Yves dominare il club numero uno al mondo, il Green Valley, e intraprendere un mini tour in India che lo ha portato a Mumbai, Nuova Delhi, Jaipur e Indore, ottenendo importanti riconoscimenti tra cui quello di Rolling Stone India. A partire dal suo remix “Pressure Insane” le sue produzioni sono cresciute arrivando fino alla Beatport Top 10 hits con “Madagascar” feat. Dimitri Vegas, Like Mike e Angger Dimas e “Cloudbreaker” feat. Basto. Le collaborazioni con artisti come Timbaland, Missy Elliott e Ginuwine lo hanno portato a lavorare per le migliori etichette discografiche, da Armada a Dirty Dutch e Magik Music.Il suo singolo “Sonica (Running on a Highway)” – per Spinnin’ Records – è diventato uno dei pezzi preferiti durante le sue performance, insieme a “Old Skool Sound“ (feat. Chukie), mentre la sua collaborazione con Sander van Doorn “Dizko diretta” (su Doorn Records), ha ottenuto l’ingresso nella Top 10 di Beatport e il primo posto nelle classifiche Buzz. La hit estiva del 2014 “Wait Till Tomorrow”, con Regi feat. Mitch Crown ha ottenuto il suo primo passaggio sulla Smash The House Radio di Dimitri Vegas & Like Mike, affermandosi come inno della stagione dei festival. Le sue ultime collaborazioni, lo scorso anno, sono con Matthew Hill e Marc Benjamin, rispettivamente per i singoli Stay e Blow.