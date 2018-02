L’Arciconfraternita della Misericordia annuncia che Venerdi 23 febbraio alle ore 18.00 alla Chiesa della Misericordia in Via Barbaroux 41 a Torino si terrà la recita del S. Rosario, in adesione alla Giornata di Preghiera per la pace nella Repubblica Democratica del Congo disposta dal Santo Padre.

INGRESSO LIBERO

Per informazioni: 349 5942631

info@arciconfraternitadellamisericordia.it

www.arciconfraternitadellamisericordia.it