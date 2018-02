La notte del Diablo

sabato 3 marzo 2018

Teatro Atlantic

Via Lanzo 163 Borgaro Torinese

tel. 011 450 0055

euro 14 biglietto con consumazione

La serata darà il via alla rassegna musicale TOP THREE ROCK - Rassegna musicale con un grande evento dedicato al Rock irriverente ed italiano dei LiTFIBA

Ore 21:00 Open Act: Sucker Punch (pop rock inglese) Introduzione di Massimo Cotto la voce del rock

La band nasce nel 2014 da un'idea di Alex Prealta (chitarrista e compositore della band) e di Simona Zavaglia (manager e produttrice). Il progetto comune è creare un pop rock cantato in inglese, dove suoni del passato e suoni di oggi si incontrano per generare atmosfere emozionali per gli ascoltatori, chitarre elettriche, sintetizzatori e ritmiche coinvolgenti incontrano violini e archi, tendenze americane e inglesi. La poprock band torinese è seguita molto anche all'estero soprattutto sui social (95 gli stati coinvolti come fans club). L'ultimo videoclip ufficiale pubblicato su youtube (Welcome Paradise) è girato nella suggestiva Sacra Di San Michele, storica abbazia simbolo del Piemonte. Molti articoli, ottime recensioni e riconoscimenti per la band sia in Italia che all'estero. Sono stati anche ospiti di Red Ronnie negli studi di "Roxy Bar Tv" per un intervista a loro dedicata e la rivista "Classic Rock Italia" li ha eletti una delle realtà più interessanti del panorama italiano indipendente.



Live show: Disgustorock Tributo Litfiba _ (Lit FIBA Tribute band ) + Special guest Luca Martelli (batterista Litfiba)

AfterShow: speciale DjSet Ride Gorilla aka Luca Martelli

Una consolle da dj, due bacchette a battere sulla batteria e tre ore di bombardamento sonoro tutte da ballare. Questo è il Ride Gorilla, lo spettacolo elettropunk che Luca Martelli (batterista di Litfiba, Giorgio Canali & Rossofuoco e Mezzosangue) sta proponendo in questi mesi in giro per l’Europa, dalla Puglia a Berlino.

Una performance inedita, un dj set con le più famose canzoni mixate in tempo reale e suonate solo con la batteria