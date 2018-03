Sedicesima tappa del percorso di visite guidate organizzate da Museiamo al Museo Storico Reale Mutua, compagnia assicurativa di Re Carlo Felice nel 1829 e finanziatrice di opere di assistenza durante la prima guerra mondiale.

Musei.Amo non è solo un percorso di visite teatrali guidate, ma uno spettacolo che si fa guidare e dettare dal patrimonio artistico e culturale stesso della Città. Due ignoti personaggi vagano per i musei torinesi con il compito di raccogliere e comprare per un privato il più possibile, qualsiasi pezzo di storia, di arte, tecnologia e scienza contenuto nei musei per arricchire la sua collezione personale

Sabato 03 Marzo.

Orario delle visite: 15.30 / 17.00