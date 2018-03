Sabato 3 e domenica 4 marzo torna in piazza Vittorio Veneto a Torino la manifestazione Eccellenze Enogastronomiche Piemontesi, un evento patrocinato dalla Città Metropolitana e nato con l’intento di valorizzare il territorio, i prodotti e le tradizioni del Piemonte.

La manifestazione comprende tre progetti. Gli “Itinerari del gusto” offrono l’occasione per un incontro tra i produttori artigiani e il pubblico. Parteciperanno un maitre chocolatier, un mastro casaro, un sommelier esperto e un mastro fornaio.

Il Mercatino regionale piemontese è invece una fiera itinerante delle eccellenze enogastronomiche piemontesi, proposta in eleganti pagode che ospitano al loro interno produttori accuratamente selezionati. Tra gli elementi di richiamo vi sono i formaggi d’eccellenza con riconoscimenti Dop, come il Castelmagno, il Bra eil Testun. Gli appassionati dell’enologia potranno degustare il Dolcetto, il Nebbiolo, il Moscato d’Asti e tanti altri vini Doc. Ci saranno i salumi delle Langhe, il salame al Barolo quello al Tartufo bianco di Alba. Non potrà mancare un vasto assortimento di dolci tipici piemontesi, nocciole, cioccolato artigianale, miele, funghi freschi, frutta, riso, marroni di Cuneo e confetture.

Alle eccellenze enogastronomiche piemontesi saranno abbinati “I giochi di una volta”, per far scoprire ai bambini come è possibile divertirsi con materiali apparentemente non più utilizzabili ma che, uniti a un pizzico di ingegnosità, offrono l’occasione per trascorrere momenti spensierati.