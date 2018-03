JAY-Z & BEYONCÉ annunciano il nuovo tour negli stadi OTR II. Il tour farà tappa in Italia con ben due date, il 6 luglio a Milano (Stadio San Siro) e l’8 luglio a Roma (Stadio Olimpico). OTR II inizierà il 6 giugno a Cardiff (Gran Bretagna) e farà tappa in 15 città europee e in 21 città in Nord America.

Il tour è prodotto da Live Nation Global Touring assieme a Parkwood Entertainment e Roc Nation.

I biglietti per entrambe le date italiane saranno disponibili per gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it in anteprima dalle ore 10.00 di venerdì 16 marzo fino alle ore 17.00 di sabato 17. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 10.00 di lunedì 19 marzo su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Citi è la carta di credito ufficiale dell’OTR II Tour e di conseguenza i possessori di carta Citi avranno diritto a partecipare alla pre-sale per le date americane, europee e della Gran Bretagna. Per gli show in vendita dal 19 marzo in America e in Europa, i possessori di carta Citi avranno l’occasione di acquistare i biglietti in anticipo a partire dalle ore 12.00 mercoledì 14 marzo fino a alle ore 17.00 di sabato 17. Per gli show nel Regno Unito, Svezia e Polonia, la presale Citi inizierà invece dalle 12.00 di lunedì 19 marzo fino alle 17.00 di giovedì 22 marzo.

Per tutti i dettagli delle presale visitare il sito: citiprivatepass.com.

A partire dale ore 9.00 di mercoledì 14 marzo in Nord America e dalle ore 10.00 in Gran Bretagna ed Europa i membri del fanclub Beyhive e gli iscritti a TIDAL avranno accesso alla prevendita per tutte le date. Per entrare a far parte del fanclub Beyhive e ottenere l’accesso alle pre-sale, visitare il sito Beyonce.com.

Gli iscritti a TIDAL potranno trovare tutti i dettagli su TIDAL.com o sui servizi mobile, web e app di TIDAL.

Guarda il trailer del tour su TIDAL ora: l’embed code è disponibile qui: http://tdl.sh/OTRII.

Nell’estate del 2014, Beyoncé e Jay-Z hanno tenuto per ben 6 settimane una serie di concerti sold-out negli stadi in Nord America con il loro attesissimo ON THE RUN Tour. Il tour era terminato a Parigi dove il concerto era stato filmato e mandato in onda tramite uno speciale HBO (nominato agli Emmy).

OTR II UK/EUROPA DATE DEL TOUR:

6 giugno Cardiff, UK Principality Stadium In vendita dal 23 marzo

9 giugno Glasgow, UK Hampden Park In vendita dal 23 marzo

13 giugno Manchester, UK Etihad Stadium In vendita dal 23 marzo

15 giugno Londra, UK London Stadium In vendita dal 23 marzo

19 giugno Amsterdam, NL Amsterdam Arena In vendita dal 19 marzo

23 giugno Copenhagen, DK Parken Stadium In vendita dal 19 marzo

25 giugno Stoccolma, SW Friends Arena In vendita dal 23 marzo

28 giugno Berlino, DE Olympiastadion In vendita dal 19 marzo

30 giugno Varsavia, PL Stadion Narodowy In vendita dal 23 marzo

3 luglio Colonia, DE RheinEnergieStadion In vendita dal 19 marzo

6 luglio Milano, IT San Siro In vendita dal 19 marzo

8 luglio Roma, IT Stadio Olimpico In vendita dal 19 marzo

11 luglio Barcellona, ES Olympic Stadium In vendita dal 19 marzo

14 luglio Parigi, FR Stade de France In vendita dal 19 marzo

17 luglio Nizza, FR Allianz Riviera In vendita dal 19 marzo

OTR II DATE NORD-AMERICANE:

25 luglio Cleveland, OH FirstEnergy Stadium In vendita dal 19 marzo

28 luglio Washington, DC FedEx Field In vendita dal 19 marzo

30 luglio Philadelphia, PA Lincoln Financial Field In vendita dal 19 marzo

2 agosto E. Rutherford, NJ MetLife Stadium In vendita dal 19 marzo

5 agosto Boston, MA Gillette Stadium In vendita dal 19 marzo

8 agosto Minneapolis, MN US Bank Stadium In vendita dal 19 marzo

10 agosto Chicago, IL Soldier Field In vendita dal 19 marzo

13 agosto Detroit, MI Ford Field In vendita dal 19 marzo

18 agosto Buffalo, NY New Era Field In vendita dal 19 marzo

23 agosto Nashville, TN Vanderbilt Stadium In vendita dal 19 marzo

35 agosto Atlanta, GA Mercedes Benz Stadium In vendita dal 19 marzo

29 agosto Orlando, FL Camping World Stadium In vendita dal 19 marzo

31 agosto Miami, FL Hard Rock Stadium In vendita dal 19 marzo

11 settembre Arlington, TX AT&T Stadium In vendita dal 19 marzo

13 settembre New Orleans, LA Mercedes-Benz Superdome In vendita dal 19 marzo

15 settembre Houston, TX NRG Stadium In vendita dal 19 marzo

19 settembre Phoenix, AZ University of Phoenix Stadium In vendita dal 19 marzo

22 settembre Los Angeles, CA Rose Bowl In vendita dal 19 marzo

27 settembre San Diego, CA SDCCU Stadium In vendita dal 19 marzo

29 settembre Santa Clara, CA Levi’s Stadium In vendita dal 19 marzo

Per tutte le info riguardanti il tour e l’acquisto dei biglietti visitare:

www.livenation.com, www.beyonce.com & www.rocnation.com.