Toccherà anche l'Italia il tour di Rejjie Snow per presentare 'Dear Annie', il suo album di debutto appena pubblicato, dal vivo il 4 aprile al Locomotiv di Bologna e il 5 al Circolo Magnolia di Segrate (Milano). Info: www.comcerto.it



Registrato tra Los Angeles, Londra e Parigi, pubblicato da BMG e distribuito da Warner Music, 'Dear Annie' è un disco corale del rapper irlandese residente a Brooklyn, prodotto insieme ad alcuni tra i migliori beatmaker sulla piazza: Kaytranada, Cam O’bi (Vic Mensa, SZA e Chance The Rapper), Rahki (Kendrick Lamar, Talib Kweli, Eminem) e Lewis Ofman. Tra le voci figurano Aminé, Jesse James Solomon, Ebernezer, Jesse Boykins III e Anna of the North.



Dal timbro vocale a volte affine a Tyler, the Creator, Rejjie Snow canta e rappa le venti tracce dell'album con la stessa intensità, invitando a intraprendere un viaggio nelle profondità surreali della sua anima. Dagli incontri evocati di 'Egyptian Luvr' e 'Mon Amour' al viscerale mondo ultraterreno di 'Spaceships' e 'Rainbows' fino alle ossessive 'Room 27' e 'The Ends', 'Dear Annie è una travolgente immersione cinematografica di un ventitreenne destinato a lasciare il segno con un'audace dichiarazione di intenti.