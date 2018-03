L’Ecomuseo del Freidano si rinnova per rendere più coinvolgente la visita agli spazi museali del Mulino Nuovo di Settimo Torinese. Con la realizzazione di una APP mobile, i visitatori potranno apprezzare e conoscere la storia del mulino e le peculiarità del territorio, oltre ad essere guidati tra gli spazi museal, semplicemente utilizzando il proprio smartphone. Dai percorsi dedicati agli antichi mestieri e alla proto-industria sviluppata lungo i corsi d’acqua, da sabato 24 marzo sarà possibile approfondire la storia dell’industrializzazione del XX secolo con un nuovo spazio dedicato al Novecento. La cosiddetta Sala del ‘900 intende presentarsi quale punto di riferimento per le realtà produttive e aziendali del territorio che vogliano proporsi in modo innovativo e, allo stesso tempo, raccontare la loro storia. Per l’inaugurazione di sabato 24 marzo è qui allestita la mostra “ManiE Chimiche”, promossa da Fondazione ECM in occasione del Festival dell’Innovazione e della Scienza, dedicata alla storia dell’industria chimica settimese