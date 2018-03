Aprile ha inizio con uno dei più classici e amati appuntamenti fissi del Circolo: un nuovo ed imperdibile appuntamento con la Domenica Swing di Ohibò, per l'occasione PASQUA SWING, per i grandi nostalgici degli anni ’50, dei grandi balli di coppia e delle gonne lunghe svolazzanti che si muovono a ritmo di musica. Una serata dedicata ai balli swing e lindy hop, accompagnati come sempre dalla ormai consolidata Raffaele Kohler Swing Band e il dj set di Marco Swing.

Il 4 Aprile un concerto imperdibile quello che vedrà protagonista gli Imarhan, la band algerina desert rock guidata da Moussa Ben Abderahmane, conosciuto con il nome di Sadam. Questi sei ragazzi in giacche di pelle e jeans sono il futuro del blues del deserto, con evidenti Influenze funky e psichedeliche, e le originali melodie pop arrivano all'Ohibò per una delle solo tre date previste in Italia. Una vera chicca.

Il giorno successivo, il 5 Aprile, spazio invece ad un arista decisamente fuori dagli schemi, giovanissimo e talentuoso. Ospite infatti il chiacchieratissimo Generic Animal, che poi è Luca Galizia. Vedrete un Ohibò totalmente invaso dal suo pop destrutturato e cantautorale, un pop estraneo da ogni cosa già sentita, che travolge, ipnotizza, affascina.

Il 6 Aprile, il grande ritorno della balkan rock band milanese Babbutzi Orkestar. Non ci sono scuse per stare a casa il venerdì sera perché la banda balcanica che ha fatto ballare le più importanti piazze d’Italia e d’Europa salirà sul palco dell'Ohibò pronta a farvi muovere un bel po' tra beat balcanici, ritmi elettronici e suoni surf e punk.

Il 7 Aprile soffierà della buona aria californiana con la band tutta al femminile L.A. Witch che ha saputo come “mettere a ferro e fuoco la sonnolenta scena acid-rock di San Francisco” (OndaRock) e che verrà a stravolgere il pubblico milanese. Queste ragazze sanno davvero il fatto loro proponendo un mix decisamente vincente di rock, garage-rock, blues, shoegaze, psichedelia e punk. In apertura la fit metal band sempre al femminile Go Go Ponies.

L’8 Aprile vedrà il concerto della band torinese Statuto, realtà unica nel panorama della musica italiana, con la loro immediatezza e sfrontatezza nei testi impegnati, spesso ironici o sarcastici, aggressivi e umili, con una musica diventata di "moda" che è iniziata con lo ska e si è fusa con il soul e il powerpop, diventando totalmente originale e incatalogabile. Insieme a loro per festeggiare 35 anni di carriera gli special guests Ivan Cattaneo, Omar Pedrini,Punkreas e Ron.

Mercoledì 11 Aprile, un nuovo appuntamento del mese con l’intramontabile Cafè Bandini, la rassegna di musica, teatro, letteratura e poesia capitanata da Vincenzo Costantino Chinaski con tanti ospiti (tra i tanti, Paolo Rossi), ma il cui cast, al solito, sarà una piacevole sorpresa.

Il 12 aprile tornano in pista pieni di energia i One Dimensional Man, progetto di Pierpaolo Capovilla (Il Teatro degli Orrori) con un nuovissimo lavoro per le mani, sesto della band, You don’t exist, uscito questo fine febbraio. Amanti del rumore, del suono diretto e viscerale.. vi aspettiamo!

Il secondo week end del mese ha inizio con un altro atteso ritorno sulla scena indipendente. Il 13 aprile presentiamo il live show dell’ex Ministri, Effe Punto, nome d’arte di Filippo Cecconi, uscito da poco con "Coccodrilli", il suo secondo album di inediti di cantautorato italiano dal gusto new wave e revival anni '80. Ad aprire il concerto, il live del giovane Stefano Riggio aka Settembre, cantautore milanese innamorato tanto del britpop quanto della canzone italiana. La serata continua con l’afterparty tutto british targato Brit On, una sicurezza.

Il 14 aprile l’esordio solista per l'avvocato Milanese Andrea Poggio, ex frontman dei Green Like July che ha subito fatto parlare molto di sè, grazie al suo pop chiaro e diretto e un album che è entrato tra i dischi dell'anno su Rockit.Ad aprire la serata, spazio ai giovani talenti con il live di Tommaso Tota.

La settimana si conclude il 15 Aprile con un nuovo ed imperdibile appuntamento con la Domenica Swing di Ohibò, per i grandi nostalgici degli anni ’50, dei grandi balli di coppia e delle gonne lunghe svolazzanti che si muovono a ritmo di musica. Una serata dedicata ai balli swing e lindy hop, accompagnati come sempre dalla ormai consolidata Raffaele Kohler Swing Band e il dj set di Marco Swing.

La programmazione continua mercoledì 18 Aprile con l’unico e attesissimo appuntamento con Vaporwave a Milano. Una realtà estetica senza origine, ma con chiari riferimenti divenuti popolari presso le sub-culture degli anni ’80 e ’90, da oggetti eterogenei come la glitch art, alla ritrattistica scultorea greco-romana e i paesaggi tropicali. Tutto questo al Circolo Ohibò con un format unico e speciale come sempre accompagnato da retrogames(Super Mario, Street Fighter, Mario Kart, Pacman, Sonic, Time Crisis), Tassoni Mule e tanta Vapor Music, con il residente vapor dj set targato Pinnacle e le sorprese che la nuova etichetta vaporwave Tataki Records è pronta a presentare.

Giovedì 19 Aprile spazio invece al ritorno della grande artista Angela Baraldi. Una lunghissima carriera alle spalle che non si ferma dagli anni ’80. L’abbiamo amata come protagonista nel film Quo vadis, baby? e ora la ritroviamo nuovamente in veste di musicista dopo qualche anno di pausa. Sarà un’ottima occasione per ritrovare tutta quella grinta rock italiana che ci aveva fatto innamorare di lei.

Il 20 Aprile arrivano i livornesi Siberia con un secondo e nuovissimo disco. Un album dark-pop eche rappresenta il connubio più onesto tra l’esasperazione new wave e la dolcezza del cantautorato italiano.

Il 21 Aprile (con proseguimento fino alle 15.30 di domenica 22 Aprile) arriva la prima edizione di Marketplatz, un nuovo contenitore di idee e luogo di esposizione e vendita dedicato al design in tutte le sue possibili declinazioni e contaminazioni. Qualche esempio? Street art, arte contemporanea, fumetto e calligrafia; progettazione e sostenibilità. Immaginate una piazza in cui confluiscono arti e idee, un luogo di incontro e suggestioni artistiche, passeggiando per MarketPlatz potrai assistere dal vivo alla collaborazione tra diversi artisti che uniranno la loro creatività ed esperienza per realizzare prodotti unici. Non solo spazi espositivi e vendita di oggetti di design, ma anche performance, workshop, dj set, food & drink in un ambiente stimolante e colorato.

Vengono considerati un vero e proprio pilastro della scena indie pop internazionale, con oltre quindici anni di carriera e centinaia di concerti in tutto il mondo. Il 22 Aprile un’incredibile appuntamento con la band svedese Shout Out Louds, che arriva in Italia per tre sole date e per presentare l’ultimo album Ease My Mind. Il 22 fa tappa a Milano e noi non stiamo nella pelle!

Il 24 aprile l’Ohibò è felicissimo di annunciare un evento decisamente imperdibile. Protagonisti 3 Djs storici, che hanno rappresentato il Dmc italiano nel mondo. Tre artisti che si alterneranno in consolle, con tre set unici, ognuno con il proprio stile ed il proprio suono, uniti dal rispetto e dall’amore per i giradischi. Per voi arrivano Dj Aladyn (Radio Deejay), Dj Skizo (Alien Army), Franky B (Nevrotype, The Cryptic Monkeys). Una notte di musica, in cui, i 3 “Cavalieri dei Giradischi” vi aspettano per fare festa insieme e far esplodere il dance floor, attraverso un viaggio audio visuale multi-sonoro, dove la consolle, diventa un propulsore di energia e di emozione.

Per la festa del 25 Aprile, appuntamento con Cafè Bandini, la rassegna di musica, teatro, letteratura e poesia capitanata da Vincenzo Costantino Chinaski con tanti ospiti (tra i tanti, Paolo Rossi), ma il cui cast, al solito, sarà una piacevole sorpresa.

Il 27 Aprile un’altra voce femminile di rara bellezza. Al circolo, il live della cantautrice romana Mèsa, new entry della prestigiosa etichetta Bomba Dischi (Calcutta, Giorgio Poi, PopX, ecc..) che ci presenta il suo nuovo album Touchè. Romantica e potente al tempo stesso per un concerto colmo di sfumature.

Il 28 Aprile spazio al conosciutissimo dj, produttore e polistrumentista italo-canadese Bruno Bellissimo. Sulla bocca di tutti grazie al suo grande talento. Un’ondata di suoni influenzati dai classici dell’italo/space disco italiana e dalle colonne sonore dei film horror/sci-fi di fine anni ‘70 inizio anni ‘80 ma rielaborato in uno stile contemporaneo e decisamente personale.

Il 29 Aprile torna il cineforum dell’Ohibò con Kurt Cobain: Montage of Heck, un film documentario del 2015 diretto da Brett Morgen sulla vita del grande leader dei Nirvana Kurt Kobain. Dall'infanzia nella piccola Aberdeen, nello stato di Washington, alla morte, che lo ha consegnato e strappato allo stesso tempo alla storia del post rock.

Il 30 Aprile spazio ad una band che arriva da Roma. I Sativa Rose arrivano più forti che mai portando con sè il loro sound che spazia dall’indie all’elettro-pop. Dal palco di Amici a quello di Sanremo Giovani, il quartetto romano vi aspetta su quello dell’Ohibò per finire in bellezza questo mese fantastico mese.





