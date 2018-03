È iniziata la primavera, aria nuova, aria fresca e tantissime nuove sorprese.

--------



4 APRILE 2018

CIRCOLO TAMBOURINE

presenta



BAL FOLK EXPERIENCE

https://www.facebook.com/events/215124832572480/

Ingresso 5€ + Tess. ARCI



♦



5 APRILE 2018

CIRCOLO TAMBOURINE

presenta



EDGE OF CLOUDS

Spettacolo di musica, arti figurative e letteratura

https://www.facebook.com/events/2057013627914703/

Ingresso up to you + Tess. ARCI



♦



6 APRILE 2018

CIRCOLO TAMBOURINE

presenta



SALVATI DA SOLO!

live show: GIULIANO DOTTORI + ARANCIONI MECCANICI + LES FLEURSDES MALADIVES + THE LONELY RAT + ZUIN

https://www.facebook.com/events/1447239325381493/

Ingresso 3€ + Tess. ARCI



♦



7 APRILE 2018

CIRCOLO TAMBOURINE

presenta



MURUBUTU

+ LA KATTIVERIA + DJ T-ROBB

https://www.facebook.com/events/360229804455672/

Prevendita 8€ + ddp > http://bit.ly/2C5FLMO

+ tess. ARCI



♦



11 APRILE 2018

CIRCOLO TAMBOURINE

presenta



PAPER MOON ORCHESTRA

https://www.facebook.com/events/198123724109820/

Ingresso up to you + Tess. ARCI



♦



12 APRILE 2018

CIRCOLO TAMBOURINE

presenta



PANTEON

opening act: CITYSWELL + TIA AIROLDI

https://www.facebook.com/events/178897592913895/

Ingresso 5€ + Tess. ARCI



♦



13 APRILE 2018

CIRCOLO TAMBOURINE

presenta



IL GRANDE OMAGGIO A RINO GAETANO

con Fabrizio Pollio e Giuseppe Magnelli

https://www.facebook.com/events/1588182881250643/

Ingresso 5€ + Tess. ARCI



♦



14 APRILE 2018

CIRCOLO TAMBOURINE

presenta



UMBERTO MARIA GIARDINI

opening act: NICOLETTA NOÈ + tba

https://www.facebook.com/events/978550808959964/

Ingresso 8€ + Tess. ARCI



♦



19 APRILE 2018

CIRCOLO TAMBOURINE

presenta



PENTAGRAMMA

live: MOSAICO + FIORAMANTE + DEIVA + KALI + DIEGO ESPOSITO

https://www.facebook.com/events/1984077714955412/

Ingresso 5€ + Tess. ARCI



♦



24 APRILE 2018

CIRCOLO TAMBOURINE

presenta



SPAKKABRIANZA - Ballo della liberazione

https://www.facebook.com/events/1826128260765651/

Ingresso 5€ + Tess. ARCI



♦



26 APRILE 2018

CIRCOLO TAMBOURINE

presenta



GUIGNOL

opening act: tba

https://www.facebook.com/events/207827329950831/

Ingresso 3€ + Tess. ARCI



♦



27 APRILE 2018

CIRCOLO TAMBOURINE

presenta



CON UN DECA - 883

opening act: tba

Event coming soon

Ingresso 5€ + Tess. ARCI



♦



28 APRILE 2018

CIRCOLO TAMBOURINE

presenta



CHRISTAUX

opening act: IN.VISIBLE + NAILS AND CASTLES

https://www.facebook.com/events/1489749357820778/

Ingresso 5€ + Tess. ARCI







CIRCOLO ARCI TAMBOURINE

Via Carlo Tenca, 16 - Seregno

INGRESSO RISERVATO AI SOCI ARCI

Infoline: 3315988950

(dal lunedì al sabato dalle 19:00 alle 22:00)

http://www.tambourine.it

https://www.facebook.com/arcitambourine/



Apertura porte dal martedì alla domenica dalle ore 19:00

Ingresso gratuito + Tess. ARCI dalle 19:00 alle 21:00