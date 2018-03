Torna anche quest'anno, il 23 giugno, la più grande Festa della Musica d'Italia: la Festa della Musica di Brescia, l'evento legato alla Festa Europea della Musica organizzato dall’Associazione Festa della Musica di Brescia.



Le iscrizioni all'edizione 2018 sono aperte sino al prossimo 25 aprile. Per partecipare alla Festa della Musica di Brescia è necessario iscriversi alla pagina Iscrizioni del sito nazionale della Festa della Musica (www.festadellamusica-europea.it) indicando Brescia quale città d’esibizione.



L'iscrizione e la partecipazione sono gratuite e spontanee. La Festa della Musica di Brescia è aperta a tutti: musicisti di Brescia e provincia ma anche provenienti da fuori. Non ci sono steccati di genere, distinzioni fra professionisti e appassionati, fra grandi e piccoli, fra donne e uomini, fra italiani e stranieri. Dal pop alla classica, dal jazz al rock, dall'etno al funky, passando per il soul, l'elettronica, il folk, la musica per banda, ogni espressione musicale è protagonista della Festa della Musica di Brescia.



Con i suoi numeri da record la Festa della Musica di Brescia è da diversi anni la più grande Festa della Musica d'Italia. Nell'edizione 2017 la Festa ha coinvolto più di 3500 musicisti in quasi 100 situazioni di concerti live sparsi fra il centro storico e le periferie di Brescia, letteralmente “invasi” da un pubblico numerosissimo e voglioso di passare una giornata musicale nella città di Brescia.



Al di là dei numeri però l'aspetto importante della Festa della Musica di Brescia è il suo essere l'espressione più compiuta, articolata e vitale della comunità musicale di Brescia e dei territori limitrofi, una rete di persone composta dai musicisti, dagli addetti ai lavori e dal pubblico che da ormai cinque anni invade la città facendola letteralmente “suonare”.



Tante le novità per l'edizione 2018, che verranno svelate nelle prossime settimane di pari passo all'avvicinarsi del 23 giugno.

La Festa della Musica è un evento internazionale che da più di vent'anni saluta l'arrivo dell'estate con un'intera giornata dedicata alla musica. Dal 2014 anche Brescia partecipa al coordinamento nazionale dell'Associazione Italiana per la promozione della Festa della Musica, che tradizionalmente si svolge il 21 giugno, giorno del solstizio d'estate.



Grazie al suo carattere assolutamente popolare la FdMB porta sui suoi palchi band, cantautori, musicisti solisti, ensemble classici, bande e ogni altro tipo di formazione possibile e immaginabile. Davanti ad un grande pubblico libero di circolare e muoversi tra palchi diffusi e platee estemporanee. Perché la Festa della Musica di Brescia è così: una celebrazione di TUTTA la musica come elemento sociale e culturale che diffonde la Bellezza in ogni dove.



Link

http://www.festadellamusicabrescia.it

https://www.facebook.com/associazionefestadellamusicabrescia/