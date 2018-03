La mente trova l’ispirazione nei modi più strani, spesso irrazionali e casuali. Chi scrive ha modi tutti suoi per cercarla: Cormac McCarthy, per inventare le sue grandi storie, usa parlare con la gente che incontra, Colson Whitehead, invece, si chiude in casa a guardare film e Murakami Haruki si è imposto una routine precisa. Chi legge sa dove trovare l’ispirazione tra le pagine dei libri giusti e in quelle del programma del Circolo dei lettori. Infatti anche ad aprile proseguono gli appuntamenti per la comunità di appassionati di lettura, musica, arte, per tutti coloro che vogliano, insieme, imparare a leggere il mondo e se stessi attraverso le parole scritte, lette a voce alta, scambiate in conversazioni e dialoghi nelle sale di via Bogino.

Si comincia con la storia di una donna, caraibica e bellissima, che avrebbe voluto diventare ballerina o attrice. Si tratta di Jean Rhys. La scrittrice che viaggiava nel buio, protagonista del reading di Elena Stancanelli, giovedì 5 aprile, ore 21. Ha vissuto senza proteggersi e ha scritto libri meravigliosi come Il grande mare dei sargassi (Adelphi), per saperne di più l’appuntamento è con Hai voluto la mia vita.

Di musica e di coraggio. Aeham Ahmad suonava il pianoforte tra le macerie della guerra in Siria ed è diventato celebre nel mondo grazie a YouTube. L’Isis ha incendiato il suo strumento prezioso, simbolo di reazione alla violenza, e lui ora vive in Germania, come rifugiato politico, insieme alla sua famiglia. Si racconta in Il pianista di Yarmouk (La nave di Teseo), venerdì 6 aprile, ore 21. in collaborazione con MagazziniOz, Comitato UNICEF Torino e Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino.

L’ispirazione arriva con una nuova esperienza d’ascolto creata e guidata dal musicteller Federico Sacchi. Si intitola Inspired by the King. La colonna sonora di un sogno. Al centro, vita e parole di Martin Luther King. Il pastore protestante, leader non violento, ha infatti influenzato centinaia di composizioni musicali dei generi più disparati, anche dance, techno, punk ed heavy metal. La sua vita e le musiche che lo raccontano sono narrate per parole e immagini, come in un documentario dal vivo, sabato 7 aprile, ore 21 (ingresso € 10 | ridotto Carte Plus € 7).

Dopo la musica, le arti visive. Figure e parole entrano in dialogo in No news good news (Rizzoli), biografia per immagini di Gianluigi Colin, artista che riflette sulla realtà del mondo in modo lucido e curioso. L’incontro con l’autore che per più di trent’anni ha progettato, inventato e disegnato le pagine del Corriere della sera è lunedì 9 aprile, ore 18.30, con il curatore e critico d’arte Nicola Davide Angerame, l’artista Marcello Jori e il presidente dell’Ordine dei giornalisti Piemonte Alberto Sinigaglia.

Dotata di poteri magici, La poesia è un unicorno (Mondadori). Questo il titolo e l’idea di Francesca Genti, che conosciamo per le sue pungenti e leggere liriche, al Circolo martedì 10 aprile, ore 21 con Roberto Canella. Invincibile come un piccolo animale mitologico, la poesia si trova ovunque – sui muri dei bagni della stazione Termini come nel circolo della bocciofila – e leggerla fa bene soprattutto per cambiare punto di vista. Anche il critico letterario Carlo Ossola fa ricorso alla poesia, mercoledì 11 aprile alle ore 18, in dialogo con i linguisti Gian Luigi Beccaria e Fabrizio Angelo Pennacchietti. Il titolo del nuovo saggio, Nel vivaio delle comete (Marsilio), riprende infatti due versi di Paul Celan e racchiude trentatré ritratti di autori che hanno incarnato, dalla civiltà greca e romana ad oggi, il pensiero europeo, rendendoci destinatari di un’eredità immensa.

E come si fa quando d’ispirazione non v’è traccia, quando la vita intera sembra finita? Forse possono venire in aiuto le piante e soprattutto il prendersene cura, antidoto a ogni tipo di male, del corpo e della mente. È quello che sperimentano le due protagoniste di Faremo foresta (Mondadori), nuovo romanzo di Ilaria Bernardini, scrittrice e sceneggiatrice, al Circolo dei lettori lunedì 16 aprile, ore 18 con la giornalista Ilaria D’Amico. In collaborazione con MagazziniOz.

Ma le piante, stavolta non del balcone di casa, ma dei boschi della California settentrionale, sono protagoniste anche di un altro romanzo, definito un capolavoro dal New York Times e da Stephen King. È Mio assoluto amore (Rizzoli) di Gabriel Tallent, alla Scuola Holden (piazza Borgo Dora 49) mercoledì 18 aprile, ore 18.30. E anche in questo caso si parla di donne, anzi di una ragazzina di nome Turtle Alveston con una vita complicatissima che si innamora sui banchi di scuola, per la prima volta. In collaborazione con Scuola Holden Storytelling & Performing Arts. Prenotazione obbligatoria: 011 6632812 / visita@scuolaholden.it.

Se l’illuminazione non arriva, si potrebbe viaggiare nel tempo per trovarla? Al Circolo dei lettori arriva James Gleick, tra i più importanti storici della scienza per raccontare proprio i Viaggi nel tempo (Codice Edizioni), sabato 21 aprile, ore 18.30 con Luigi Civalleri per il quinto appuntamento del ciclo La grande scienza. Si tratta di una lectio sulle ipotesi e possibilità, reali o immaginarie, di “spostarsi” non solo nello spazio, ma anche di epoca in epoca, da Einstein a Terminator. In collaborazione con Codice Edizioni.

Anche il cinema non manca con Pupi Avati, sabato 7 aprile, ore 18 con Enrico Pandiani, ed Enrico Vanzina, lunedì 23 aprile, ore 18.30. Il regista bolognese torna con un nuovo giallo, ritratto di una provincia non addomesticata, mai del tutto compresa, è Il signor diavolo (Guanda). Il produttore e sceneggiatore romano si è cimentato con il noir. In La sera a Roma (Mondadori) ha tessuto una trama dal ritmo avvolgente, in cui manovra con maestria personaggi veri e immaginari sullo scintillante palcoscenico dell’eternità romana. Con Massimo Bray, Steve Della Casa, Ugo Nespolo e Bruno Ventavoli. Partner Cantine Damilano e Acqua Sparea.

Martedì 24 aprile, ore 18 è la volta di conoscere storia e cucina di Antonia Klugmann, prima donna giudice di Masterchef Italia, e il suo desiderio di libertà che l’ha spinta a lasciare l'università per inseguire il suo sogno, a partire da Di cuore e di coraggio (Giunti). In dialogo con Antonio Pascale. L’evento è parte di Aspettando Bocuse d’Or Europe OFF 2018.

Inoltre, proseguono gli appuntamenti di I giornali spiegati bene, la rassegna stampa a cura di il Post, con Luca Sofri e Francesco Costa, sabato 7 e 21 aprile, ore 11.

Non mancano i grandi saggi per comprendere il nostro tempo come La maestra e la camorrista di Federico Fubini, venerdì 6 aprile, ore 17.30 con Francesco Profumo e Danco Singer, utile a capire come mai un Paese a democrazia matura e welfare avanzato come il nostro presenti una mobilità sociale bloccata; Roberto Esposito porta Politica e negazione (Einaudi) lunedì 9 aprile, ore 18 con Simona Forti e Federico Vercellone, percorso rigoroso di analisi dei traumi del nostro tempo; le chiese del contemporaneo sembrano edifici pagani, i musei edifici religiosi: questa è la tesi di Angelo Crespi in Costruito da dio (Johan&Levi) al Circolo martedì 10 aprile, ore 18, con Luca Beatrice e Benedetto Camerana; a spiegare i sorprendenti risultati delle elezioni politiche, strategie e i messaggi dei politici, Matteo Cavallaro,Giovanni Diamanti e Lorenzo Pregliasco con Una nuova Italia (Castelvecchi) martedì 17 aprile ore 21, interviene Fabrizio Masia. Cittadinanza è la parola del contemporaneo esplorata dal giurista Gustavo Zabrebelsky, mercoledì 18 aprile, ore 18.30, per il ciclo in collaborazione con Doppiozero (ingresso € 5 | ridotto Smart € 3 | Plus e ToSp gratuito); l’incontro con Vittorio Emanuele Parsi, direttore dell’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali (ASERI), è giovedì 19 aprile, ore 17.30 a partire da Titanic (il Mulino), interviene il giornalista Roberto Zichittella.



E naturalmente tanti altri sono i romanzi, come Enjoy Sarajevo (Fandango) di Michele Gambino, vincitore del premio Ilaria Alpi per i suoi reportage dall’Afghanistan, venerdì 6 aprile, ore 18 con Antonella Parigi e Antonio Pascale; L’angelo del mare fangoso (e/o) di Roberto Tiraboschi, martedì 10 aprile, ore 18, volume conclusivo del primo atto della saga sulle origini medievali di Venezia; Il complotto Toscanini (Piemme) di Filippo Iannarone, mercoledì 11 aprile, ore 18 con Alessandro Perissinotto e Alberto Sinigaglia, racconto dei difficili anni Trenta e dei primi passi della Repubblica italiana con al centro il grande musicista; Polvere (DeA Planeta) di Enrico Pandiani, martedì 17 aprile, ore 18.30, storia noir di un pugno di esistenze che cercano di reagire al male, sullo sfondo di una Torino multietnica e postindustriale.

Ad aprile il Circolo è anche la sede dei migliori festival della città, per fare rete e cultura insieme, come Lovers Film Festival – Torino LGBTQI Visions, diretto dalla cineasta Irene Dionisio e presieduto da Giovanni Minerba, fondatore con Ottavio Mai della rassegna. Martedì 10, mercoledì 11 e 18, sabato 21 aprile, in via Bogino arrivano Teho Teardo, il reading dedicato a Yves Saint Laurent, incontri e aperitivi.

La tre giorni di Torino Crime è l’occasione, invece, per approfondire i temi legati alla psicologia criminale con ospiti internazionali come il profiler dell’FBI Anthony Pinizzotto. Da giovedì 12 a sabato 14 aprile, seminari, dialoghi, incontri con criminologi, psicologi, avvocati, conduttori televisi.

Infine, da lunedì 23 a mercoledì 25 aprile il Circolo suona jazz con Torino Jazz Meetings 2018, tavole rotonde e concerti per grandi e bambini.



www.circololettori.it