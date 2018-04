Sabato 7 aprile alle ore 21.00 al Circolo Bloom in Via Challant 13 a Torino, nell’ambito della rassegna “Di Teatro e di Note 5”, va in scena il concerto “Concert Jouet” con Paola Lombardo (voce) e

Paola Torsi (Violoncello). Regia di Luisella Tamietto.

«Concert Jouet» è un concerto comico, un’esibizione musicale esilarante capace di far scaturire un’escalation di risate e buonumore.

«Concert Jouet» fonde musica dal vivo, gag e comicità, è un bizzarro metissage adatto a tutta la famiglia, 60 minuti di festa, sorpresa e divertimento assicurato.

Uno spettacolo nel quale non si sa mai quale possa essere la prossima mossa, il prossimo lazzo, la prossima nota. In cui l’approssimarsi diventa la regola, l’arrangiarsi all’ultimo minuto la costante, ma d’altronde, quando ci si sente veramente pronti per un’esibizione?

Una cantante, Paola Lombardo, e una violoncellista, Paola Torsi, coinvolgono il pubblico in un concerto squilibrato fatto di musica, comicità, fisicità, in cui anche l’incidente diventa risorsa scenica.

«Concert Jouet» ha esordito nel marzo 2016 e, selezionato al Fringe Festival 2017 di Torino, ha avuto in un solo anno più di 40 repliche in Italia. A febbraio di quest’anno ha vinto il premio del pubblico presso il Teatro de Linutile a Padova. Premio sovvenzionato dalla Cassa di Risparmio del Veneto.

La regia dello spettacolo è di Luisella Tamietto, attrice comica e cofondatrice delle Sorelle Suburbe e direttrice artistica del Cirko Vertigo.

Paola Lombardo (voce), occitana di origine, ha frequentato il conservatorio di Alessandria, ma il suo percorso musicale si evolve e cresce nell’ambito della musica etnica. Lavora con numerosi artisti, fra cui Moni Ovadia, Mau Mau, Elena Ledda, Riccardo Tesi, Michel Bianco. Ha all’attivo incisioni per le etichette Felmay ed Ethno suoni.

Paola Torsi (violoncello), si diploma in violoncello sotto la guida al Conservatorio Ghedini di Cuneo, perfezionandosi con i maestri F. M. Ormezowsky e N. Gutman, e in repertorio cameristico alla Scuola di Alto Perfezionamento di Saluzzo nel 2001/2002. Svolge da anni un’intensa attività.

PER INFO e PRENOTAZIONI: Tel. 333 1571769 (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00) oppure valterripoli@circolobloom.org

TARIFFE*

Intero: € 12,00

Ridotto studenti e over 65: € 10,00

*L’ingresso implica il pagamento di 0,50 € per la tessera associativa

La biglietteria del teatro è aperta dalle ore 19.30.