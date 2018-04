Martedì 10 aprile 2018 - ORE 21

Teatro Toselli

Via Teatro Toselli 9 – Cuneo

IL DESERTO DEL TARTARI

di Dino Buzzati

Adattamento teatrale e regia di Paolo Valerio

con (in ordine alfabetico) Leonardo De Colle, Alessandro Dinuzzi, Simone Faloppa, Marina La Placa (theremin), Marco Morellini, Roberto Petruzzelli, Mario Piluso (pianoforte e fisarmonica), Christian Poggioni, Stefano Scandaletti

movimenti di scena - Monica Codena, scene - Antonio Panzuto, video - Raffaella Rivi, costumi - Chiara Defant, musiche originali - Antonio Di Pofi, luci - Enrico Berardi

immagini e proiezioni tratte dai quadri di Dino Buzzati

dedicato ad Almerina Buzzati

TEATRO STABILE DEL VENETO

Giovanni Drogo è un giovane e speranzoso tenente mandato in servizio presso un non meglio identificato distaccamento militare ai confini del mondo, la “Fortezza Bastiani. La Fortezza, un tempo scenario di grandi battaglie, è ora un avamposto abbandonato e pressoché dimenticato, ma che vincola a sé tutti i militari. Quando Drogo vi giunge è convinto di trascorrervi solo qualche mese, per poi tornare alla vita normale.

Dopo poco però, la pacata e monotona vita alla Fortezza fa presa su Giovanni Drogo che, senza rendersene conto, trascorre in quel luogo remoto tutti gli anni della sua esistenza.

Per Drogo, così come per i commilitoni, la speranza di veder comparire un nemico all’orizzonte si trasforma a poco a poco quasi in un’ossessione metafisica, in cui si fondono il desiderio di eroismo e la necessità dell’uomo di dare un senso alla propria esistenza.

Mentre trascorrono i decenni Drogo rimane fatalmente incatenato a questa condizione tra speranza e disillusione; quando, per una breve licenza, potrà rientrare nel mondo reale, percepirà tutto il senso di irreparabile distacco rispetto agli amici di un tempo e alla fidanzata.

