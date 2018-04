10toBroadway e Sunshine Gospel Choir presentano una serata con 110 Voci che si uniscono in uno spettacolo unico. 10 sono i solisti accompagnati dal Coro di 100 elementi. Non sarà un semplice concerto, ma una esperienza di storytelling attraverso parole e canzoni, come insegna il teatro di Broadway. La serata, infatti, verrà eccezionalmente raccontata dall’attore hollywoodiano Daniel Mc Vicar, già noto in tutto il mondo per le sue interpretazioni televisive e cinematografiche.



Sabato 14 aprile Teatro Alfieri di Torino ore 17,30 e ore 21,00

Poltronissima 35€; Poltrona 25€; Galleria 15€

Biglietteria Teatro Alfieri Tel 011.5623800

On line: www.ticketone.it

INFO: info@palco5.net 392.1454571