Fra più influenti batteristi di tutti i tempi, con centinaia di collaborazioni sui palchi più importanti del mondo con artisti di fama internazionale come Paul McCartney, Eric Clapton, Frank Sinatra, James Taylor, Paul Simon, Ray Charles, Barbara Streisand & Barry Gibb, Peter Gabriel, Steve Gadd incanterà il pubblico con l’inconfondibile stile groove che caratterizza la sua celebre batteria, il suo senso del tempo metronomico e la sua battuta ritmica secca e pulita, accompagnato sul palco da una line up da super band. Il tour in Italia sarà anche l’occasione per presentare dal vivo il nuovo album “Steve Gadd Band”. Nella band spiccano i nomi di Michael Landau alla chitarra, lo storico trombettista di Frank Zappa, Walt Fowler, Jimmy Johnson al basso e Kevin Hays al pianoforte e alle tastiere.

Domenica 15 aprile

La Lavanderia a Vapore Collegno ore 21.30



Per informazioni Professional Drum via Tampellini 21 Collegno (TO) Tel. 011 4159426 Mob. 348 8842529