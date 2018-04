31° SANREMO ROCK & TREND FESTIVAL live

Domenica 15 aprile 2018

Il Maglio via Andreis 18/16 Torino

Info. 346 70 73 210

ore 22 gratuito

Saranno ben quattro questa settimana le tappe regionali del Live Tour di selezioni per il 31° Sanremo Rock & Trend Festival. Il più importante e longevo festival per artisti rock emergenti si appresta a tornare in Lombardia mercoledì 11 aprile per le selezioni regionali di Lombardia e Liguria, venerdì 13 aprile sarà in provincia di Udine per terminare le selezioni delle band di Veneto e Friuli Venezia Giulia, sabato 14 aprile farà tappa alle porte di Napoli per una super serata di due gironi con le band della Campania e zone limitrofe, mentre domenica 15 aprile tornerà al Maglio di Torino per concludere le selezioni del Piemonte. Questa volta al Maglio saranno in gara 9 band: Bit Babols da Torino, Lost Season da Ivrea, Am I Simon? da Torino, Bruno Mosca da Cercenasco(TO), Gabales da Asti, L’Evoluzione da Torino, Alex Guerrieri da Torino, Black Sheep da Villafranca d’Asti e Diatomea da Savona. In ogni serata una giuria composta da addetti ai lavori, produttori, discografici, manager, giornalisti e radio locali, decreterà i migliori tre artisti (uno nel caso della minitappa in Friuli, sei complessivamente per la doppia tappa della Campania) da mandare alle fasi finali del Festival, in programma a inizio giugno nella città dei Fiori. Tutte le serate sono ad ingresso gratuito e saranno riprese e trasmesse su On Music - Per chi ama la musica, canale musicale del circuito Vision tv, e sul canale ufficiale YouTube Sanremo Rock TV.