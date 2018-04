Domenica 15 aprile 2018, ore 17.00

Auditorium Istituto Musicale Città di Rivoli G. Balmas

Via Capello 3, Rivoli (TO)

Ingresso gratuito

Impegnati da anni in un ampio progetto di divulgazione e produzione di musica attraverso il principio della fruibilità, di creazione di nuovi pubblici nonché del sostegno ai giovani artisti e alle nuove composizioni, l’ensemble AdM (Amici della Musica di Modena)Soundscape diretto da Claudio Rastelli propone domenica 15 aprile - per il ciclo Family Concert Rivolimusica- “Compositori in platea”.

Il sottotitolo, “vietato l’ingresso agli addetti ai lavori” suggerisce l’indirizzo privilegiato di questo gioco di creatività concepito all’insegna della complicità tra pubblico e musicisti: lo spettatore (di qualsiasi età) non esperto, non necessariamente informato ma curioso, interessato, sensibile alla materia musicale.

Come iniziare dunque una musica? Come continuarla e terminarla? L'ascolto guidato di brani di artisti "professionisti" (da Mozart ai nostri giorni) sarà la fonte d'ispirazione per la platea, che verrà accompagnata da Claudio Rastelli in una lezione- concerto verso possibili sviluppi creativi dove idee, sperimentazione, tecnica compositiva e fantasia sono protagonisti.

Il concerto è ad ingresso gratuito e posti limitati; l’apertura cancelli è prevista un’ora prima dello spettacolo.

L'ensemble AdMSoundscape, creato da Claudio Rastelli, è una formazione a organico variabile composta da musicisti tra 19 e 35 anni. AdMSoundscapelavora su più fronti musicali e culturali: la formazione (è lo "strumento musicale" delle numerose attività di formazione degli Amici della Musica di Modena, ogni anno migliaia di bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni assistono alle lezioni-concerto), la divulgazione (concerti pubblici per ascoltatori di ogni età), la produzione di concerti in stagioni concertistiche.

I programmidi AdMSoundscapesono ricchi e originali, creano percorsi attraverso la storia e la società, si muovono tra epoche, stili e organici differenti, utilizzano anche trascrizioni realizzate appositamente da compositori contemporanei.

I musicisti di AdMSoundscapesonovincitori di concorsi, collaborano con orchestre (Filarmonica della Scala, Giovanile Cherubini, Teatro Regio di Parma, Regionale Toscana, Sinfonica dell’Emilia Romagna A.Toscanini, C.E.I.Youth Orchestra, Accademia Mozart…) e ensemble professionali (Nextime Ensemble, Flame Ensemble, Ensemble ‘900 dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia…). https://www.youtube.com/watch?v=HXrkOI-ziqs

AdM Soundscape

Niccolò Susanna, flauto

Nelson Nunez, oboe

Miguel Bravo–Egurrola, clarinetto

Carlo Alberto Meluso, fagotto

Francesca Chiesa, corno

Francesco Bergamasco, pianoforte

Claudio Rastelli, conduzione

Il CicloFamily Concert è un percorso per famiglie concepito in un’ottica di avvicinamento alla musica attraverso l’interazione con il pubblico, laddove si riconferma, proprio in prospettiva della ricerca accurata di metodi e modi per comunicare il suono, la predilezione per gli sperimentalismi, tratto distintivo della Stagione Concertistica Rivolimusica.

Il cartellone di RIVOLIMUSICApropone 30 appuntamenti tra cui concerti cameristici, jazz, etno/popolare, commissioni di nuove produzioni artistiche, sperimentazioni e collaborazioni con gli studenti dell’Istituto Musicale in prestigiosi spazi della Città Rivoli (Istituto Musicale Città di Rivoli G. Balmas, Maison Musique, Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, Chiesa della Collegiata Alta), presso la Lavanderia a Vapore di Collegno e in decentramento nei comuni di Avigliana, Villarbasse e Buttigliera Alta.

RIVOLIMUSICA 2017 2018 è un progetto dell’Istituto Musicale Città di Rivoli G. Balmas per conto del Comune di Rivoli (direzione artistica di Andrea Maggiora) realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo (Maggior sostenitore) nell'ambito dell'edizione 2017 del bando "PerformingArts" ed il contributo di Fondazione CRT e Regione Piemonte.