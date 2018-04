Può un profumo raccontare la storia del design? Secondo Chiara Alessi - curatrice della sezione contemporanea del Triennale Design Museum 2018 (Milano, 14 aprile 2018 – 20 gennaio 2019) - sicuramente sì.

Chiamata a rappresentare la storia del design italiano per l’undicesima edizione del museo, Chiara Alessi ha pensato ad un allestimento fuori dagli schemi: una enorme vending machine realmente funzionante che contiene 50 oggetti attraverso i quali raccontare il design italiano. Prodotti editoriali, oggetti…e un profumo! Già, perché l’arte è multisensoriale e anche il design ha un profumo!

Si chiama EDI – Essenza del Design Italiano – ed è un omaggio olfattivo ai grandi designer del Made in Italy. Il naso scelto per creare la fragranza è Diletta Tonatto, giovane ricercatrice e creativa alla guida di Tonatto Profumi, la prestigiosa Maison Torinese che dal 2000 è simbolo dell’arte della profumeria artigianale italiana nel mondo.

EDI è un profumo ma anche, e non poteva essere altrimenti, un oggetto di design, grazie alla forma unica della boccetta, firmata da Astrid Luglio. Nasce dall'intuizione di esprimere olfattivamente la storia del design italiano in un profumo unisex, adatto anche agli oggetti, dalla progettazione d’interni al design della moda fino a quello dell’oreficeria.

Un profumo artigianale per raccontare una storia che di artigianalità si è nutrita e si nutre, una fragranza che coniuga tradizione e avanguardia, know-how e sperimentazione. Partendo dalla funzionalità e dell’essenzialità che hanno reso il design italiano emblema nel mondo e ispirandosi alla piramide olfattiva che concorre a definire la “tenacia” (longevità) del profumo, Diletta Tonatto ha dato vita ad una narrazione composta da testa, cuore e fondo.

Le note di testa sono volatili, frizzanti ed eteree. Il cuore è ricco di petali, fiori e ambra grigia a rappresentare la gentilezza delle linee, l’armonia e le seduttive componenti emotive ed estetiche. Infine il fondo, con note che richiamano pellami, legni, e metalli, definisce l'ancorata storicità del design italiano e l'altissima qualità degli artefatti locali.

MAISON TONATTO @FUORISALONE

The Ladies’ Room – In Itinere. Dal 17- 21 aprile ore 10-19 c/o Building in via Monte di Pietà 23.

Diletta Tonatto sarà anche presente al Fuorisalone con una collaborazione con The Ladies’ Room – In Itinere, un percorso intimo e strutturato costituito da quattro istallazioni create per accompagnare i visitatori in una simbolica ascesa verso la conoscenza e la riscoperta di lontane immagini ancestrali. Un design che crea empatia con il visitatore, lo avvolge, coinvolgendo tutti i sensi: sarà infatti la fragranza Palo Santo di Maison Tonatto a profumare Focolare, una delle quattro sezioni del percorso. Sacralità, magia e scienza, Palo Santo è un puro estratto di uno dei più antichi e sorprendenti prodotti della natura dalle molteplici proprietà benefiche, una fragranza dal fascino vagamente retrò per purificare corpo, ambiente e anima.