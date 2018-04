Prosegue la rassegna teatrale UnaVoltalMese (quasi), giunta al terzo appuntamento nel comune di Rivarolo Canavese e nello spazio dell'oratorio San Michele.

Venerdì 27 aprile, alle ore 21, è la volta di una voce che viene da lontano: Giacomo Guarneri, parlemitano, porta in scena lo spettacolo Danlenuar, un testo teatrale vincitore di diversi premi per la nuova drammaturgia (e diventato un libro edito da Navarra Editore). Una storia che prende spunto da un evento particolare, quello avvenuto a Marcinelle nel 1956, che diventa universale e che parla delle tante morti bianche che ieri e purtroppo ancora oggi, affliggono il mondo contemporaneo.Nella ricerca, partita dalla sua storia famigliare, Giacomo Guarnerisi è poi spinto in Abruzzo e nel “triangolo della fame” da cui partì il più alto numero di emigranti italiani verso le miniere del Nord, i sopravvissuti alla tragedia e le vedove degli scomparsi. Ecco allora al centro del racconto il rapporto epistolare tra un marito e una moglie, lui lavoratore emigrato, lei a casa ad aspettarlo da ormai sette anni, una storia d'amore che Giacomo Guarneriha trasformato in monologo in cui si ride e si piange, tra parole francesi sicilianizzate e le storie di chi ha lasciato tutto per poter lavorare e sostenere la famiglia...

La rassegna UnaVoltalMese (quasi) è organizzata da Faber Teater in collaborazione con il Comune di Rivarolo Canavese, dell'Anpi, del CAI di Rivarolo Canavese; dell'Istituto Aldo Moro e Santissima Annunziata per lo spettacolo del 9-10-11 maggio. Gli spettacoli inizieranno tutti alle ore 21 e si terranno presso l’Oratorio San Michele di via Fiume 15.

Tutte le sere degli spettacoli sarà possibile accedere alla speciale Cena pre-spettacolopresso la Vinosteria Malgrà in via Palestro 46, prenotando al numero 348.0564632.

Il costo dei biglietti di UnaVoltalMese (quasi) è di euro 8.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla biblioteca di Rivarolo, al numero 0124.26377 oppure presso Faber Teater al numero 349.3323378; via e-mail a info@faberteater.como sul sito www.faberteater.com.