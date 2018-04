12 tappe in 12 biblioteche e oltre 120 aspiranti scrittori che si sono sfidati a colpi di incipit per un unico sogno: diventare scrittori!

I 12 appuntamenti di Incipit Offresi, il talent letterario itinerante per aspiranti scrittori, si sono conclusi e i 24 candidati che hanno passato le selezioni (2 per ogni tappa) sono pronti per le semifinali!

La prima semifinale si svolgerà nella splendida cornice del Circolo dei Lettori mercoledì 2 maggio alle ore 21, la seconda avrà invece luogo venerdì 4 maggio alle ore 18 nella Biblioteca Civica di Chieri.

I 24 semifinalisti avranno nuovamente 60 secondi di tempo per presentare la propria idea, conquistare giuria e pubblico con il proprio incipit e cercare di guadagnarsi l’ambitissima finale, che si svolgerà al Salone del Libro di Torino sabato 12 maggio.

Un appuntamento atteso e carico di aspettativa, un’occasione per scoprire nuovi talenti, sostenere i propri preferiti e lasciarsi trasportare nella scoperta di nuove storie…

I concorrenti che parteciperanno alla prima semifinale (mercoledì 2 maggio) al Circolo dei Lettori di Torino sono:

Aldo Simeone, Milena Paulon, Monica Andolfatto, Shara Guandalini, Alessio Maiorana, Alberto Marello, Elena Chinaglia, Claudia Manuela Murabito, Myris Settegrana, Patrizio Cossa, Andrea Fantoli, Gaia Seraffi e Cristiano Aires (libro scritto a quattro mani).

I concorrenti che parteciperanno alla seconda semifinale (venerdì 4 maggio) al Biblioteca Civica di Chieri sono:

Barbara Audisio, Bruno Bianco, Fabrizio Billero, Massimo Brioschi, Angela Chirone, Alessandro Codogno, Valentino Dellea, Piera Giordano, Giovanna Landolfi, Alessandra Longo, Cristina Panetta, Viviana Vicario.

Incipit Offresi è un’iniziativa ideata e promossa dalla Fondazione ECM - Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, in sinergia con Regione Piemonte, un vero e proprio talent della scrittura, lo spazio dove tutti gli aspiranti scrittori possono presentare la propria idea di libro. Giunto quest’anno alla sua terza edizione, Incipit Offresi è un format a tappe: 12 appuntamenti, fino a maggio 2018, che si svolgeranno all’interno delle biblioteche. La partecipazione al talent è gratuita e aperta agli scrittori, esordienti e non, di tutte le nazionalità e di tutte le età (previa autorizzazione del genitore o tutore per i minorenni). I candidati dovranno presentare le prime righe della propria opera, l’incipit: un massimo di 1000 battute con le quali catturare l’attenzione dei lettori. La sfida si giocherà tutta a colpi di incipit. Durante ogni tappa gli aspiranti scrittori avranno 60 secondi di tempo per leggere o raccontare il proprio incipit al pubblico e alla giuria tecnica. I due incipit che al termine della tappa si riveleranno i migliori potranno accedere direttamente alle semifinali e gli 8 migliori si incontreranno poi a maggio, per la grande finale al Salone Internazionale del Libro di Torino.

www.incipitoffresi.wordpress.com

www.facebook.com/incipitoffresi