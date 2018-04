I Sabati dell’Ecovillaggio



Sabato 28 aprile 2018, dalle ore 20

ECOVILLAGGIO DI DREAMLAND

Parco La Mandria - Via G. Agnelli, 2 - Fiano (TO)



Ore 20 - Buffet Vegan

con il contributo dei partecipanti



Ore 21,30 - Salotto del Mistero

LE GEMME E I CRISTALLI

Tra storia, mito, divinazione, terapeutica

A cura di Rosalba Nattero



INGRESSO LIBERO

Per informazioni: 011 9234 625 – 011 530 846

www.dreamlandfoundation.net - info@eco-spirituality.org



E' una iniziativa: Ecospirituality Foundation Onlus

NGO in Consultative Status with the United Nations