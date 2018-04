GIOVEDì 3 MAGGIO ORE 21,00

presentazione del libro di Valerio Costanzia

"Ciak, si pedala! Il giro del mondo in bicicletta in 80 film" e proiezione del film "La bicicletta verde"

L’ultima serata della stagione delle “Visioni Condivise” sarà dedicata a una fedele compagna di molti di noi: la bicicletta, con un doppio appuntamento. Si inizierà con la dalla presentazione del libro di Valerio Costanzia Ciak, si pedala! Il giro del mondo in bicicletta in 80 film, Bolis Edizioni, a cui seguirà la proiezione del film La bicicletta verde di Haifaa al-Mansour. Come sempre la proiezione sarà seguita dal dibattito in sala con il pubblico moderato dal critico cinematografico Edoardo Peretti e dal giornalista e Davide Mazzocco. L’evento è anche inserito nel programma del ciclo parole&cinema.

In Ciak si pedala, Valerio Costanzia passa in rassegna i film nei quali la bicicletta è stata assoluta protagonista o splendida comprimaria al servizio di attori e registi. 80 schede, corredate da foto di scena e locandine e ordinate in successione cronologica, descrivono con taglio discorsivo 80 film tra i più significativi del panorama internazionale, in cui la bicicletta è il motivo narrativo o un importante momento evocativo nella partitura scenica.

La bicicletta verde di Haifaa al-Mansour (Arabia Saudita/Germania 2012, 100'). Esuberante e indipendente, Wadjda ha un desiderio: avere una bicicletta per poter correre e gareggiare con il suo amico Abdullah. Ma Wadjda vive a Riad, e in Arabia Saudita è considerato non appropriato che una ragazza giochi con un maschio. Figuriamoci andare in bicicletta! Quando però Wadjda adocchia la bici dei suoi sogni, decide che deve essere sua a tutti i costi.

Le “Visioni condivise” sono una serie di proiezioni organizzate in collaborazione con Associazione Museo Nazionale del Cinema, che già da molte stagioni accompagnano pellicole di qualità con spunti di riflessione.





Luoghi Comuni Porta Palazzo via Priocca 3 Torino