Pietra Tonale IMPROSESSIONS

in concerto

Venerdì 4 maggio 2018

Caffè della Caduta

Via Bava 39, Via Buniva 24 (Vanchiglia), Torino Biglietti disponibili www.tofringe.it

Biglietto intero: euro 10,00; ridotto: 8,00

Jazz

In occasione del #TorinoFringeFestival il Collettivo-Orchestra Pietra Tonale propone due serate all'insegna dell'improvvisazione radicale e della rivisitazione di alcuni standard jazz.

3 MAGGIO ore 19,30 - Orchestra Improvvisatori

Conduzione di improvvisazione radicale diretta da Pasquale Calo' e Igor Sciavolino.

Suoneranno

Paolo Possidente, Michele Bussone (Batteria), Zevi Bordovach (Piano), Jacopo Acquafresca, Guglielmo Diana (Chitarra), Davide Vizio (Elettronica), Igor Sciavolino, Pasquale Calo', Gabbo Baluba Cappello, Giuliano Turatti (Sassofono), Giulia Impache (Voce).

4 MAGGIO ore 19,30 - NO STANDARDS

Rivisitazione di alcuni standard jazz.

Suoneranno

Michele Bussone, Mario Rossi (Batteria), Zevi Bordovach (Piano), Jacopo Acquafresca, Simone Farò (Chitarra), Igor Sciavolino, Pasquale Calo', Gabbo Baluba Cappello, Giuliano (Sassofono), Giulia Impache (Voce).

Pietra Tonale è un progetto nato nel Marzo 2016 come laboratorio di sperimentazione musicale costituito da un organico variabile di una ventina di elementi, che provengono in parte dal Conservatorio di Torino e in parte dalla Jazz School di Torino e si ritrovano periodicamente al Laboratorio Pietra, nella stessa città. Il progetto si forma con l’intento di costruire un percorso di ricerca sulla musica improvvisata e composta (e sull’interazione fra le due) orientato dalla scelta di determinate tematiche. Lo studio del laboratorio si sta concentrando in questi mesi sulla tematica dello spazio e del modo in cui viene occupato dal suono, nel tentativo di studiarne svariati aspetti con la sperimentazione musicale.

In questa via di ricerca si passa, ad esempio, dall’uso della musica processuale, studiando processi musicali per costruire spazi sonori, al lavoro sulla disposizione fisica dei suoni nello spazio e sulle interazioni che ne derivano, in modo tale da creare, attraverso questa ricerca, la caratterizzazione del lavoro improvvisativo e compositivo del gruppo.