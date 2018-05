Wine Days Italyè un percorso di degustazioni che si snoda tra le principali regioni italiane, passando dal Pinot Grigiodi Cuneo ai rossi delle terre toscane.



Cantine vinicole provenienti da tutto il Bel Paesevi faranno assaggiare le loro etichette migliori per accompagnarvi alla degustazione e alla scoperta di quello che Mario Soldati definiva “la poesia della Terra”.

Per portare a Milano tutto quello che l’Italia ha di buono da offrire: cantine che producono da centinaia di anni alcuni tra i vini più rinomati al mondo, etichette ancora poco conosciute, ma amate dagli esperti del settore, e specialità territoriali.

Perché dividere un bicchiere di vino possa diventare la condivisione di un mondo, di un sapere, di una storia.

Non solo vino di altissima qualità, ma anche cibo semplice e proprio per questo speciale. Una piccola selezione di specialità alimentari che si accompagnano nel migliore dei modi ad un bel calice di vino: taglieri di affettati, formaggi e prodotti artigianali.

Durante itre giornidi manifestazione sarà possibile, inoltre, acquistare bottiglie di vino e prodotti tipici direttamente dai produttori, per portare a casa un po’ di Italia, quella che ci piace davvero.

Ad ospitare Wine Days Italysarà Base Milano, che sorge dove una volta c’era una fabbrica, l’Ex-Ansaldo. Uno spazio polifunzionale dedicato all’arte e alla creatività, posizionato nella centrale e vivissima zona di via Tortona, che ha ospitato alcuni tra i principali eventi e manifestazioni culturali della città.

Zona di costante passaggio e centro creativo della capitale lombarda, dopo un importante progetto di recupero post-industriale, ha comunque mantenuto i suoi elementi essenziali che la caratterizzano fortemente rendendola una delle location più evocative in cui organizzare eventi.

Wine Days Italy è inserito all’interno della rassegna Milano Food City 2018, che, organizzata da Comune di Milano, Regione Lombardia, Confcommercio, Fiera Milanoe molti altri partner, ha l'obiettivo di valorizzare i produttori e la qualità del Made in Italy.

Milano Food City si presenta come eredità di EXPO 2015, con la sua riflessione sull’alimentazione e la Food Policy approvata dell’Amministrazione, ed è diventato un brand riconoscibile con un proprio logo, un Fuorisalone del gusto capace di coinvolgere tutta la cittàe i principali operatori del settore, fornendo prodotti di qualità e grande visibilità ad una delle principali ricchezze italiane: il cibo, il vino e la forza del Made in Italy.



Tra i partner della prima edizione diWine Days Italy vi sarà una realtàgiovane e creativa che ha unito il gusto della tradizione all’innovazione dell’era digitale. Winelivery, un e-commerce che consegna gratuitamente vini pregiati, birre e altri alcolici in tutta la zona urbana di Milano, Bologna e Torino in 30 minuti alla giusta temperatura. Lanciato nel gennaio 2016 nella capitale lombarda, Wineliveryè un progetto di due giovani imprenditori nato dalla volontà di innovare il mondo delle bevande alcoliche attraverso nuove modalità di distribuzione dei prodotti. Per scoprire di più sui servizi offerti da Wineliveryil sito di riferimento è www.winelivery.come l’app è disponibile sia suGoogle playche su Apple Store

Parteciperà inoltre come Partner Tecnicodella manifestazione FISAR Milano, delegazione milanese di FISAR, (Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori)che diffonde e valorizza la cultura enologica attraverso corsi di formazione ed eventi. FISAR Milanoavrà a disposizione uno spazio dedicato con 30 posti a sedere e un’area proiezioni dove prenderà vita, per tutto il corso dei tre giorni di manifestazione, un vasto programma degustazioni (della durata di 45 minuti ciascuna con 4 vini in degustazione) per promuovere i vini dei produttori presenti all’evento. FISAR Milanorealizzerà inoltre alcune masterclassin cui coinvolgerà produttori altamente riconosciuti; organizzerà tour guidati nell’ambito della manifestazione con i propri sommelier che accompagneranno i visitatori in percorsi di degustazione all’insegna dell’eccellenza. Le degustazioni seguiranno la seguente programmazione:



Venerdì 11 Maggio 2018: ore 17.30; ore 19.00; ore 20.30

Sabato 12 Maggio 2018: ore 12.30; ore 14.00; ore 15.30; ore 17.00; ore 18.30; ore 20.00

Domenica 13 Maggio 2018: ore 12.30; ore 14.00; ore 15.30; ore 17.00; ore 18.30; ore 20.00



A breve sarà online il calendario definitivo di tutte le masterclassorganizzate da FISAR Milano; per ogni aggiornamento www.fisarmilano.org– www.winedaysitaly.it

GLI ORARI





・Venerdì 11 Maggio dalle ore 17.00 alle ore 24.00

・Sabato 12 Maggio dalle ore 12.00 alle ore 24.00

・Domenica 13 Maggio dalle ore 12.00 alle ore 22.00







INGRESSO

L’ingresso a Wine Days Italyè gratuito, i percorsi di degustazione sono a pagamentocon la seguente formula:

Fino alle ore 20.00 – Pacchetto Day

Percorso di degustazione a 15€ comprensivo di:

· Calice e relativa taschina portabicchiere, con cui assaggiare tutti i vini presenti;

· Brochure informativa;

· Braccialetto/pass con cui accedere alle degustazioni;

· Buono omaggio del valore di 5€ da consumarsi presso le cantine presenti per l’acquisto di una bottiglia

Dopo le 20.00 – Pacchetto Night

Percorso di degustazione a 10€ comprensivo di:

· Calice e relativa taschina portabicchiere;

· Brochure informativa;

· Braccialetto/pass con cui accedere alle degustazioni;

· 5 token del valore di 1€ ciascuno con cui degustare i vini delle cantine presenti.

Per ulteriori consumazioni sarà possibile acquistare altri token in loco.

I pacchetti di degustazione sono acquistabili online in prevendita sul circuito Mailticket Italia:http://bit.ly/WineDays18_Mailticket



Se vi saranno ulteriori disponibilità i pacchetti saranno acquistabili anche direttamente in loco durante lo svolgimento dell’evento.

Base Milano si presenta come una location altamente vincente per una manifestazione di questo tipo, in quanto:

E’ una location ben inserita nell’immaginario dei cittadini milanesi e facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici:



MM2 Porta Genova – MM2 S.Agostino

Linea 14 (fermata P.za del Rosario) 350 metri

Linea 68 (fermata Bergognone) 300 metri

Linea 90 / 91 (fermata Delle Milizie) 450 metri



con la bici

BikeMI fermata n. 163 e 164

all’interno del cortile sono presenti delle rastrelliere per le vostre biciclette

