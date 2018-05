Il primo tour italiano dei talentuosi Jetbone, formazione rock svedese in fortissimo crescita che, nonostante la giovane età, vanta centinaia di concerti in tutta Europa e grande seguito di fan soprattutto in Germania e Russia. Due cd pubblicati negli ultimi 5 anni, e un terzo in uscita nei prossimi mesi, per cui hanno firmato un contratto di esclusiva mondiale con la BMG e in cui collaboreranno con alcuni nomi importanti. Grandi amanti del rock americano e della psichedelia anni ’70, i Jetbone fanno parte di quella corrente scandinava il cui appeal sta crescendo sempre di più nel mondo. Vicini alle sonorità dei Black Crowes e dei Black Mountain, ma anche di classici come Cream e Led Zeppellin, i Jetbone dal vivo sono incendiari, esaltanti e già molto rodati per quanto giovanissimi.

Giovedì 10 maggio 2018

BLAH BLAH

Via Po 21 Torino telefono: 392.704524