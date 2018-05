Il baby best seller di Torino SpettacoliPARLO ITALIANO festeggia 13 ANNI DI REPLICHE! Lo spettacolo, di Germana Erba e Irene Mesturino, per la regia di Guido Ruffa, è in scena al Teatro Erba di Torino, a grande richiesta, per due date fuori programma: martedì 8 maggio alle ore 21 e mercoledì 9 maggio alle 10!

A raccontarci 1000 anni di storia letteraria italiana sono gli attori della Compagnia Torino Spettacoli: Girolamo Angione, Barbara Cinquatti, Simone Moretto eMichele Fazzari/Stefano Etzi.

PARLO ITALIANO, dopo le numerosissime repliche a Torino e provincia, in tutto il Piemonte, in Lombardia, Liguria, Lazio, Molise, Valle D’Aosta, Abruzzo e Sicilia, in Francia, in Germania e addirittura in Brasile, continua il suo percorso.

Una “lezione di italiano” fuori dagli schemi! Ecco che cos’è Parlo Italiano. Se siete ancora studenti, magari scioccati da un recente “4” di interrogazione e avete sviluppato un odio profondo per Foscolo e Alfieri, che vi rimangono tutt’ora sconosciuti; oppure se i vostri ricordi scolastici sono ormai lontani, ma di tanto in tanto vi torna in mente qualche verso de La cavallina storna o qualche passo della nostra storia letteraria; allora, qualunque sia la vostra età, la professione e l’amore per lo studio, Parlo Italiano è lo spettacolo che fa per voi, perché d’un colpo solo vi riconcilierà coi 1000 anni della nostra storia letteraria. Scorre via sulla scena, come un treno in corsa, con un approccio talvolta sorpreso e talvolta consapevole a pagine, pensieri, variazioni e peculiarità della nostra lingua, secondo un iter cronologico e geografico emozionale che strizza l’occhio ai giorni nostri. A non farvi sentire in colpa per qualche carenza di preparazione ci pensa uno studente svogliato; di italiano non sa niente, ma un po’ alla volta si fa coinvolgere... A rendere interessante la materia contribuiscono anche gli interventi di alcuni attori, che spaziano da Boccaccio a Goldoni, da Manzoni a Verga, da D’Annunzio a Pavese…

Dalla recensione in occasione della rappresentazione alla Biblioteca del Senato a Milano: “Nel ricordarci l’importanza che l’italiano ha avuto nella cultura europea e la bellezza che continua a portare con sé, Germana Erba e Irene Mesturino, come in un coloratissimo mosaico, compongono una strada che partendo dalla Vita Nuova e dalla Commedia dantesche attraversa i secoli della storia e del costume. I nomi sono presto riscoperti e proposti con una intelligente leggerezza che riempie simpaticamente il tempo di Parlo Italiano: dopo le rime del Petrarca ed il boccaccesco Ser Ciappelletto, si srotolano, frase dopo frase, il Boiardo e il Magnifico, i poemi di Ariosto e Tasso, Marino ed il tempo barocco, Metastasio in compagnia di Goldoni, l’Ottocentesco di Foscolo e Monti, il romanzo manzoniano, il grandioso Carducci e il familiare Pascoli, l’erotismo di D’Annunzio e la realtà Pirandelliana, Gadda, Pavese, i nuovi linguaggi giovanili. Un bignami prezioso, lontano da quel timore di noia che può nascere nello spettatore che s’avvicina ad uno spettacolo ideato al di fuori dei soliti canoni teatrali. Curiosità, citazioni, correzioni, interruzioni garbate che alleggeriscono quello che potrebbe sembrare troppo dotto o noioso. Attorno c’è la Storia, la cultura e i suoi valori, gli affetti e la grandezza”.

Repliche e Prezzi biglietti PARLO ITALIANOal Teatro Erba (Torino, corso Moncalieri 241)

martedì 8 maggio ore 21 e mercoledì 9 maggio ore 10: posto unico € 5

ridotto unificato (under 26, over 60, gruppi, convenzionati e abbonati Torino Spettacoli) € 3

Informazioni e acquisto biglietti: Biglietterie Torino Spettacoli

TEATRO GIOIELLO - Torino, v.Colombo 31 - tel 011/5805768; T.ERBA - To, c.Moncalieri 241 - tel 011/6615447

T.ALFIERI - To, p.Solferino 4 - tel 011/5623800 - www.torinospettacoli.it- acquisto online: www.ticketone.it